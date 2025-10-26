Prima pagină » Actualitate » Ziua în care toată lumea a devenit credincioasă. Până și lui Andrei Caramitru ÎI PLACE Catedrala Mântuirii Neamului: „E o operă de artă”!

26 oct. 2025, 16:32, Actualitate
Economistul Andrei Caramitru s-a contrazis singur, duminică, în ziua în care s-a sfințit pictura celui mai grandios lăcaș de cult din România, Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).

Dacă în urmă cu aproape 5 ani îi ataca pe reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române (BOR), în legătură cu acest subiect, acum spune că îi place noul lăcaș de cult și chiar îl descrie ca pe „o operă de artă, care simbolizează ambiția”.

Iată cele două momente, expuse pe rețelele de socializare, pe 17 decembrie 2020 și 26 octombrie 2025:

Vezi postarea integrală de astăzi:

„Mie, Catedrala îmi place și mi se pare super ok, da, da. E o operă de arta – și arta din interior e chiar spectaculoasă si de înaltă calitate. Plus că e ceva care va rămâne o mie de ani sau mai mult, o sa fie vizitată de oameni dintr-un viitor pe care nici nu ni-l imaginăm. E ceva care rămâne.

Și mai e ceva – simbolizează ambiția, ceea ce e bine.
Problema noastră nu e Catedrala – este lipsa de ambiție, lupta pe mize doar mici, este disperarea de a ne închide suveran ca proștii poarta și să rămânem singurei prostalăi în glod la sat, cu mure de pădure și industria calului. Problema noastră este frica de schimbare, frica de orice adversar – atât de mare ca le-am da cheile la casă și tot ce avem, umili cu capul plecat.
Problemele noastre sunt Miorița, pasunismul, prostia, lipsa de educație minimă, frica și lipsa de ambiție, complexul de inferioritate, lenea – nu Catedrala.
PS: felicitări artiștilor pentru picturi și mozaic – superbă muncă. Bravo vouă pentru munca și talentul vostru.”

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfinţită duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramul principal „Înălțarea Domnului” și hramul secundar „Sf. Apostol Andrei”, este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă (127 metri ) și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume.

