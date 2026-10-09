Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu

Un nou scandal a izbucnit la Televiziunea Română, de această dată chiar între jurnaliștii instituției. Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii ”Starea Nației”, a acuzat public un presupus conflict de interese, după ce Monica Ghiurco, desemnată de AUR în Consiliul de Administrație al TVR, l-a avut invitat pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele aceluiași partid.

Acuzațiile au fost lansate chiar de pe postul public de televiziune.

Dragoș Pătraru reclamă un ”conflict de interese cât turnul televiziunii”

În ediția de joi, 8 octombrie, a emisiunii ”Starea Nației”, difuzată la TVR 1, Dragoș Pătraru a criticat relația dintre reprezentarea politică în conducerea televiziunii publice și activitatea editorială a jurnaliștilor. În centrul declarațiilor sale s-a aflat Monica Ghiurco, jurnalistă cu o experiență de aproximativ trei decenii în televiziune, desemnată de AUR în Consiliul de Administrație al instituției.

Aceasta l-a intervievat joi seară, în emisiunea ”Dezacorduri de pace”, pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Pătraru a susținut că o asemenea situație ridică semne de întrebare privind independența editorială a televiziunii publice.

”Discuțiile cu extremiștii nu pot fi găzduite însă de jurnaliști care au fost desemnați de partidul AUR să facă parte din Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. E cazul Monicăi Ghiurco, care tocmai l-a intervievat înainte de emisiunea asta pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Am înregistrat înainte de această emisiune, nu știu cum a decurs interviul, dar aș vrea să semnalez acest conflict de interese cât turnul televiziunii. Cum să permiți așa ceva? Publicul trebuie să știe și să acționeze”, a afirmat realizatorul emisiunii ”Starea Nației”.

Monica Ghiurco ripostează: ”Aveți vreun text de lege pe care îl încalc?”

Acuzațiile formulate de Pătraru au provocat o reacție din partea Monicăi Ghiurco. În secțiunea de comentarii a unei postări în care își promova interviul cu Dan Dungaciu, jurnalista a fost întrebată de o utilizatoare dacă se află într-un conflict de interese.

”Nu, nu sunt în conflict de interese, aveți cumva vreun text de lege pe care presupun că credeți că-l încalc?. În rest, lăsați insinuările în ce mă privește și urmăriți doar ce vă place și ce nu vă tulbură!”, a transmis Monica Ghiurco.