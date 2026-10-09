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Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu

Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu
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Un nou scandal a izbucnit la Televiziunea Română, de această dată chiar între jurnaliștii instituției. Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii ”Starea Nației”, a acuzat public un presupus conflict de interese, după ce Monica Ghiurco, desemnată de AUR în Consiliul de Administrație al TVR, l-a avut invitat pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele aceluiași partid.

Acuzațiile au fost lansate chiar de pe postul public de televiziune.

Dragoș Pătraru reclamă un ”conflict de interese cât turnul televiziunii”

În ediția de joi, 8 octombrie, a emisiunii ”Starea Nației”, difuzată la TVR 1, Dragoș Pătraru a criticat relația dintre reprezentarea politică în conducerea televiziunii publice și activitatea editorială a jurnaliștilor. În centrul declarațiilor sale s-a aflat Monica Ghiurco, jurnalistă cu o experiență de aproximativ trei decenii în televiziune, desemnată de AUR în Consiliul de Administrație al instituției.

Aceasta l-a intervievat joi seară, în emisiunea ”Dezacorduri de pace”, pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Pătraru a susținut că o asemenea situație ridică semne de întrebare privind independența editorială a televiziunii publice.

”Discuțiile cu extremiștii nu pot fi găzduite însă de jurnaliști care au fost desemnați de partidul AUR să facă parte din Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. E cazul Monicăi Ghiurco, care tocmai l-a intervievat înainte de emisiunea asta pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Am înregistrat înainte de această emisiune, nu știu cum a decurs interviul, dar aș vrea să semnalez acest conflict de interese cât turnul televiziunii. Cum să permiți așa ceva? Publicul trebuie să știe și să acționeze”, a afirmat realizatorul emisiunii ”Starea Nației”.

Monica Ghiurco ripostează: ”Aveți vreun text de lege pe care îl încalc?”

Acuzațiile formulate de Pătraru au provocat o reacție din partea Monicăi Ghiurco. În secțiunea de comentarii a unei postări în care își promova interviul cu Dan Dungaciu, jurnalista a fost întrebată de o utilizatoare dacă se află într-un conflict de interese.

”Nu, nu sunt în conflict de interese, aveți cumva vreun text de lege pe care presupun că credeți că-l încalc?. În rest, lăsați insinuările în ce mă privește și urmăriți doar ce vă place și ce nu vă tulbură!”, a transmis Monica Ghiurco.

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