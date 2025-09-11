Prima pagină » Actualitate » Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram

Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram

11 sept. 2025, 20:17, Actualitate
Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram

Aroma verii se păstrează intactă și la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din județul Maramureș. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul și cererea e mare.

Pe o plantație de zmeură din județul Maramureș fructele se coc acum ca-n toiul verii. Prima recoltă de zmeură târzie este gata de pus în caserole și de scos la tarabe. Culegătorii rezistă cu greu să le strângă fără să le mănânce pe loc. Chiar dacă este toamnă, fructele sunt mai aromate ca niciodată. Norbet, un fost agent de vânzări în agricultură, a furat meserie de la foștii săi clienți.

Avem fructe proaspete trei luni”.

Investiția s-a ridicat la 15.000 de lei, dar acum nu duce lipsă de clienți. Cu toate acestea, oamenii nu mai cumpără cantități la fel de mari ca anii trecuți. Un kilogram de zmeură de toamnă se vinde cu 40 de lei, cu 10 lei mai mult decât în mijlocul verii, potrivit știrile Observator.

Autorul recomandă:

Suprafeţele cultivate cu zmeură, afine sau mure sunt în CREȘTERE. Micii producători de fructe de pădure au reușit intre în marile lanțuri de retail

Banalul măr românesc a ajuns să coste mai mult în magazine decât fructele exotice. Cu cât se vinde kilogramul de căpșuni sau zmeură

Citește și

EXCLUSIV Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
20:17
Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
ACTUALITATE Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
20:00
Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
ACTUALITATE Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită
19:24
Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită
ACTUALITATE Alexandru Nazare: „Întâlniri cu miză la Washington D.C.”
19:12
Alexandru Nazare: „Întâlniri cu miză la Washington D.C.”
ACTUALITATE CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față”
19:07
CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față”
VIDEO Nicușor Dan RECUNOAȘTE că România este condusă prost sub mandatul președintelui Nicușor Dan: „40% dintre români sunt exasperați”
19:07
Nicușor Dan RECUNOAȘTE că România este condusă prost sub mandatul președintelui Nicușor Dan: „40% dintre români sunt exasperați”
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare
SPORT Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA
19:53
Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA
AUTO Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
19:50
Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
JUSTIȚIE A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan
19:25
A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan
EXTERNE Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
19:18
Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
ACTUALITATE Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”
19:05
Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”
METEO Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice
18:55
Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice