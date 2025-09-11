Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram

Aroma verii se păstrează intactă și la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din județul Maramureș. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul și cererea e mare.

Pe o plantație de zmeură din județul Maramureș fructele se coc acum ca-n toiul verii. Prima recoltă de zmeură târzie este gata de pus în caserole și de scos la tarabe. Culegătorii rezistă cu greu să le strângă fără să le mănânce pe loc. Chiar dacă este toamnă, fructele sunt mai aromate ca niciodată. Norbet, un fost agent de vânzări în agricultură, a furat meserie de la foștii săi clienți.

„Avem fructe proaspete trei luni”.

Investiția s-a ridicat la 15.000 de lei, dar acum nu duce lipsă de clienți. Cu toate acestea, oamenii nu mai cumpără cantități la fel de mari ca anii trecuți. Un kilogram de zmeură de toamnă se vinde cu 40 de lei, cu 10 lei mai mult decât în mijlocul verii, potrivit știrile Observator.

