Zodia care își va rezolva toate problemele pe final de vară. Mihai Voropchievici anunță „vindecare sufletească și noi începuturi” pentru acești nativi.

Săptămâna aceasta aduce o energie spirituală intensă și o atmosferă favorabilă schimbărilor, fiind influențată de ecoul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului și de noile configurări astrale de la finalul verii. Pentru toate cele 12 zodii, această perioadă poate deschide noi perspective în plan personal și profesional.

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O zodie, în special, va avea parte de un final de vară în care își va pune viața în ordine și va rezolva toate problemele pentru care nu a găsit soluții până acum. Totodată, va fi o perioadă a vindecării sufletești și a noilor începuturi, spune Mihai Voropchievici, conform Live Text.

Racii se află în această perioadă sub mantia protectoare a runei Berkana. Această rună este un simbol al fertilității, regenerării, al începuturilor noi și al căminului sigur. Este un moment favorabil pentru vindecare emoțională, pentru apropierea de cei dragi și pentru recâștigarea sentimentului de liniște și siguranță.

De asemenea, este perioada ideală pentru a începe un nou proiect sau chiar pentru anumite schimbări în casa, precum renovarea locuinței. Săptămâna aceasta poate aduce o relaxare emoțională puternică și chiar rezolvarea unor chestiuni de familie care au fost apăsătoare în ultima perioadă.