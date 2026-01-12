Prima pagină » Actualitate » Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului”

Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului”

12 ian. 2026, 16:50, Actualitate
Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului
Neti Sandu, astrolog

Neti Sandu și Andreea Marinescu au vorbit despre anul 2026, din perspectiva astrologică. Mai exact, momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Uranus se întoarce în Gemeni, iar Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după care se va distanța, timp de alți trei ani.

Rămâne să intrăm cu Luna în Berbec, iar Jupiter va sta până la sfârșitul lunii iunie, iar din iulie, de la început, intră în zodia următoare, în Leu. Pluton rămâne în Vărsător aproximativ 20 de ani, informează Știrilor Pro TV.

Dar, dintre toate, ne-a atras atenția odia care își va schimba jocul de muncă, în 2026: Capricorn!

CAPRICORN

În prezent, Jupiter este retrograd în Rac, dar planetele se grupează în Capricorn, față în față cu Racul, unde se află Jupiter, ceea ce aduce oportunități de a se înțelege bine cu partenerii de afaceri. Capricornul va fi căutat, invitat la evenimente, curtat și chemat să participe la diverse colaborări, doar dacă își dorește.

Marte, care intră în Capricorn, oferă un impuls suplimentar pentru a îndrăzni și a profita de ocazii, deși Capricornul are propriul plan și nu vrea să fie deranjat. Uranus intră și în casa serviciului, oferind șansa unei colaborări sau a unui job neașteptat, surprinzător, care poate dura mult timp. Aceasta este tipul de oportunitate „Uranus”: rapidă, neașteptată, dificil de anticipat.

Neti Sandu, astrolog

Neti Sandu, astrolog

Până la urmă, Jupiter va intra într-o casă a banilor și poate aduce ocazia de a face ceva cu averea: schimbarea unei locuințe, achiziția unei mașini sau înmulțirea banilor.

Acestor nativi le plac banii și nu renunță la ei, iar Saturn, ca patron, vrea să știe că sunt în siguranță și folosiți corect.

