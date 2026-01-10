Prima pagină » Actualitate » Zodiile care își găsesc perechea, la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa pentru acești nativi, care află adevărata iubire

Zodiile care își găsesc perechea, la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa pentru acești nativi, care află adevărata iubire

10 ian. 2026, 10:50, Actualitate
Zodiile care își găsesc perechea, la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa pentru acești nativi, care află adevărata iubire
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Luna ianuarie a anului 2026 vine promite surprize plăcute pe plan sentimental, deci și multă fericire, pentru anumiți nativi. Astfel, după perioade de incertitudine și așteptare, trei zodii  vor simți, în sfârșit, că iubirea adevărată le bate la ușă. Astrele indică momente favorabile pentru întâlniri speciale, conexiuni profunde și relații care promit să dureze. Potrivit Click, este vorba despre Leu, Balanță și Pești.

Leu

Pentru Leii singuri, ultimele zile ale lunii ianuarie sunt marcate de întâlniri neașteptate și momente de chimie puternică pentru că Farmecul și carisma naturală atrag persoane interesante, iar șansele ca o relație să se transforme într-o legătură de durată sunt foarte mari.

În schimb, nativii din această zodie care sunt deja într-o relație vor simți o apropiere emoțională mai profundă, iar dialogul sincer și atenția acordată partenerului vor întări legătura. Acum este momentul perfect să își urmeze inima și să fie deschiși la noi experiențe romantice.

Balanță

Balanțele sunt guvernate de planeta iubirii, Venus, iar influența astrelor le aduce șanse mari de a întâlni persoane compatibile din punct de vedere emoțional. Întâlnirile întâmplătoare sau prieteniile vechi pot să se transforme în relații sentimentale stabile, la finalul lunii ianuarie.

Nativii singuri (din această zodie) trebuie să fie atenți la semnalele subtile și să nu ezite să inițieze conversații sau să accepte invitații care vin din partea celor care îi interesează. Astrele favorizează sinceritatea și deschiderea, elemente esențiale pentru o legătură autentică.

Pești

Peștii, care sunt cunoscuți ca fiind foarte extrem de intuitivi și sensibili, vor avea parte de momente emoționante, la finalul lunii ianuarie. Capacitatea lor de a simți energiile celor din jur îi ajută să identifice persoanele cu adevărat compatibile.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Este o perioadă în care legăturile bazate pe înțelegere reciprocă și empatie se formează rapid. Nativii singuri ar trebui să aibă încredere în instinct și să fie deschiși la noi relații, iar cei care sunt deja implicați vor experimenta o reînnoire a pasiunii și armoniei în cuplu.

Autorul mai recomandă:

Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu

Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate

Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă

Recomandarea video

Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”
Cancan.ro
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cel mai mare mister al Universului este tot mai aproape de a fi elucidat
METEO Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
10:36
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
ANALIZA de 10 „Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
10:00
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
VIDEO Valentin Stan: Consiliul European nu a ieșit cu o poziție proprie, ci au pus-o pe Kallas să emită un comunicat
10:00
Valentin Stan: Consiliul European nu a ieșit cu o poziție proprie, ci au pus-o pe Kallas să emită un comunicat
LIVE 🚨 Tensiune la cote maxime în Iran. „Dușmanii nu ne vor lovi, noi îi vom lovi pe ei”, spune liderul suprem Khamenei
09:55
🚨 Tensiune la cote maxime în Iran. „Dușmanii nu ne vor lovi, noi îi vom lovi pe ei”, spune liderul suprem Khamenei
METEO Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ciudată vară din acest secol în România. Ce se întâmplă în iunie, iulie și august 2026
09:36
Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ciudată vară din acest secol în România. Ce se întâmplă în iunie, iulie și august 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe