AUR ar putea profita de miza PSD de a demola guvernul Bolojan. Doru Bușcu: AUR ar putea cere funcția de premier

Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu a comentat actuala criză politică și jocurile de putere. În opinia cunoscutului gazetar și analist politic, AUR ar putea folosi poziția de primul loc în sondaje pentru a-și spori capitalul politic. 

Invitatul apreciază că AUR nu este direct interesat să sprijine PSD, așadar ar putea profita de situație.

 „AUR poate juca oricum și oricât

Concret, în cazul unei moțiuni la adresa guvernului Bolojan, așa cum intenționează PSD, formațiunea social-democrată ar avea nevoie de sprijinul AUR. Partidul suveranist ar putea impune condiții în beneficiul său. Astfel, social-democrații ar putea depinde de AUR pentru o moțiune după data de 20 aprilie.

 „AUR are 40% în sondaje. El poate juca cu acest procent, care oricât i s-ar diminua, tot îl păstrează până la alegerile viitoare în poziția primă. El poate juca oricum și oricât cu acest procent. În momentul în care au nevoie de o moțiune, trebuie să discute cu AUR. AUR poate să spună: Dacă faceți moțiune, o votăm. În situația asta, vrem ca noi să avem prim-ministru, pentru că stăm mai bine în sondaje”, a explicat Bușcu în studioul Gândul.

AUR poate împinge PSD la irelevanță

Pe de altă parte, deși AUR este tentat să intre la guvernare și ar putea specula actualul vid de la vârful guvernării. Ar putea miza mai degrabă pe așteptare, slăbind poziția PSD, principalul său contracandidat în sondaje.

„De ce ar vota AUR moțiunea? De ce n-ar lăsa PSD să se prăbușească cu propria moțiune în brațe și să devină total irelevant?”

„Instinctul politic le-ar zice: «Acum e momentul nostru, hai să dăm jos guvernul». Dar momentul lor ar putea fi mai bun mai departe. Au atâta înțelepciune? Eu cred că da, pentru că nu s-au stabilit încă jocurile de putere la vârful AUR”, a conchis Bușcu.

George Simion neagă o posibilă susținere pentru un guvern minoritar Bolojan: „Doamne ferește/ Vom vota o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”

