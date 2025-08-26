„AUTOGOLURILE” lui Simion din turul 2. Piperea: „Cred că a fost suficient de ofticat și dărâmat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că liderul AUR, George Simion a comis erori majore în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din acest an, erori care au costat scump partidul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Deși a menționat că este un lider carismatic cu putere de convingere, Gheorghe Piperea a comparat comportamentul politic al lui George Simion cu cel al șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a punctat faptul că nu există situații în care partidul AUR să fie confundat cu Simion.

„Au fost discuții formale sau informale în care am analizat, criticat și s-au luat și măsuri. E ceeași problemă și la el cum este și la Ursula von der Leyen. Nu se confundă AUR cu Simion. Este adevărat că e un lider carismatic, un lider care poate să scoată oamenii în stradă. Paharul de care vorbim este pe două treimi plin și e adevărat că există și o treime de pahar care este goală și pentru asta am avut tot felul de întrebări,” a spus Piperea.

Întrebat despre atitudinea lui Simion din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Piperea a mărturisit că liderul AUR a făcut mai multe greșeli care au dus la eșecul candidaturii sale. Acesta a subliniat că Simion a fost afectat de înfrângere, dar consideră că a fost o lecție utilă pentru acesta.