„AUTOGOLURILE” lui Simion din turul 2. Piperea: „Cred că a fost suficient de ofticat și dărâmat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că liderul AUR, George Simion a comis erori majore în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din acest an, erori care au costat scump partidul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Deși a menționat că este un lider carismatic cu putere de convingere, Gheorghe Piperea a comparat comportamentul politic al lui George Simion cu cel al șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a punctat faptul că nu există situații în care partidul AUR să fie confundat cu Simion.
„Au fost discuții formale sau informale în care am analizat, criticat și s-au luat și măsuri. E ceeași problemă și la el cum este și la Ursula von der Leyen. Nu se confundă AUR cu Simion. Este adevărat că e un lider carismatic, un lider care poate să scoată oamenii în stradă. Paharul de care vorbim este pe două treimi plin și e adevărat că există și o treime de pahar care este goală și pentru asta am avut tot felul de întrebări,” a spus Piperea.
Întrebat despre atitudinea lui Simion din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Piperea a mărturisit că liderul AUR a făcut mai multe greșeli care au dus la eșecul candidaturii sale. Acesta a subliniat că Simion a fost afectat de înfrângere, dar consideră că a fost o lecție utilă pentru acesta.
„Să vă spun ceva despre cele două treimi de pahar plin. Cu așa ceva nu poți să ai o schimbare totală a conducerii unui partid pentru că nu este un eșec total. Este un eșec categoric pentru că până la urmă contează cine dă cu un gol mai mult, dar pe de altă parte există înfrângeri care pregătesc o victorie. Cred că a fost suficient de ofticat, dărâmat, încât să fi învățat ceva din asta. Au fost niște autogoluri. De exemplu, chestiunea cu cei 500.000 de bugetari care trebuie dați afară, probabil ar fi trebuit evitată în campanie, ori să fie spusă cu alte cuvinte,” a mai spus acesta.