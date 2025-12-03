Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  

Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  

03 dec. 2025, 16:14, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a oferit detalii de ultimă oră despre măsurile luate de la nivelul ministerului pe care îl conduce pentru a se evita riscul major al unei crize epidemiologice în județele afectate de criza apei.

Așa cum a scris în exclusivitate Gândul (Detalii AICI), criza apei prezintă un risc major să declanșeze o criză epidemiologică în județele Prahova și Dâmbovița.

Spitalele din Capitală sunt pregătite să preia pacienții cu urgențe medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că toate cele 5 spitalele vizate de criză au beneficiat de apă potabilă și apă menajeră cu cisterne și cu bazine mobile speciale, dar la un debit mult mai mic. Însă, pentru că nu există apă curentă în unitatea sanitară, s-au blocat internările. Cazurile urgente vor fi direcționate către spitalele din Capitală. 

Practic, de două zile nu se mai internează pacienți acolo. Dacă este o urgență, pacienții se duc la Spitalul județean, a punctat Rogobete. Iar dacă Spitalul județean nu face față, sunt trimiși la spitalele din București, pe care le-am inclus în această celulă de criză pe care am dispus-o aseară. În cazul pacienților care au nevoie de intervenții chirurgicale, aceștia vor fi transferați către spitalele din București, pe care le-am numit spitalele de rezervă pentru Prahova, în ședința de urgență de ieri, a declarat Alexandru Rogobete.

„Este aberant, este noaptea minții, arată lipsă de profesionalism și superficialitate”

Chestionat de jurnalistul Ionuț Cristache cum apreciază în ansamblu criza apei, ministrul a explicat că este cu certitudine o inconștiență administrativă. 

Mi se pare o inconștiență administrativă. În primul rând, în momentul în care s-au apucat de această lucrare, care evident că avea riscuri și știau de aceste riscuri, ele au fost chiar făcute publice la un moment dat. În mod normal trebuiau să anunțe toate structurile critice din acel județ. Prin structură critică, evident că intră și spitalul. Eu am aflat sâmbătă dimineața, m-a sunat directorul Sănătății Publice din Prahova, să-mi spună că 5 spitale nu mai au apă. Este aberant, este noaptea minții și nu arată decât o lipsă de profesionalism și o superficialitate în a face niște lucruri, până la urmă, care pot avea un impact devastator. Prahova este în momentul de față în alertă de sănătate publică. Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România, a completat ministrul.  

Ministrul Sănătății va merge personal în spitale

Chestionat dacă premierul Bolojan a fost informat despre potențialul risc de cea mai mare criză epidemiologică, ministrul a precizat că a fost în legătură permanentă cu premierul, însă Ministerul Sănătății s-a activat doar în momentul în care estimarea inițială de 72 de ore de întrerupere a apei potabile a fost urmată de informarea de marți că va dura până luni, inclusiv. Și atunci, evident că am acționat în consecință și luăm toate măsurile. Acesta e și motivul pentru care vreau să merg personal în spitale și să nu mă bazez doar pe niște rapoarte pe care le primesc, pentru că riscul de a escalada către o situație epidemiologică este unul foarte mare.

