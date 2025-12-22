Invitat în ediția din 22 decembrie a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avocatul Toni Neacșu a oferit o analiză a intervenției președintelui Nicușor Dan de duminică seara pe tema unui posibil referendum, care să abordeze criza din justiție.

În intervenția sa, avocatul Toni Neacșu a explicat argumentele potrivit cărora, conform prerogativelor legii, președintele României nu poate organiza un referendum.

Neacșu: Constituția actuală nu permite așa ceva

Chestionat de gazda emisiunii cum ar putea Nicușor Dan să decapiteze conducerea CSM, așa cum cer protestarii Rezist, avocatul Toni Neacșu a explicat adevărata miză a scandalului din aceste zile.

„Nu am un răspuns pentru că legislația actuală, Constituția actuală nu permite un răspuns la așa ceva. Nu avem de unde să știm ce intenționează Nicușor Dan. Pot să vă spun ce NU poate să facă. Nu poate să facă niciun fel de referendum, plebiscit sau cum vrea dumnealui să-l numească, printre judecători și procurori, pentru simplul considerent că Constituția noastră desparte cât se poate de clar cele două puteri. Respectiv autoritatea președintelui în cazul puterii executive, respectiv cea a autorității judecătorești, coordonată de Consiliul Superior al Magistraturii.

Președintele poate iniția un singur tip de referendum

Nu are cum să interacționeze, asta încerc să spun. Mă refer la nivel fizic, nu are cum să interacționeze cu toți judecătorii și procurorii astfel încât să obțină ce vrea. În Constituție, președintele României poate avea inițiativa unui singur fel de referendum, și acela este referendumul național. Aș putea să vă spun că Legea 3/2000 definește exact care sunt aceste referendumuri, le definește, le clasifică, sunt 3 feluri. Nu există referendumul unei bresle profesionale”, a explicat Toni Neacșu în studioul Gândul.

Reamintim că, duminică seara, Nicușor Dan a anunțat că vrea să organizeze un referendum în rândul magistraților, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor. Potrivit șefului statului, i-ar fi fost semnalate presiuni și intimidări în justiție. Mulți semnatari s-ar teme să vorbească deschis și acuză presiuni ale unui sistem controlat de un grup restrâns din interiorul CSM.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Nicușor Dan din „clanul Reziștilor” vrea să lase Justiția în pielea goală ca să o îmbrace el cu „haina de călău”!

Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”