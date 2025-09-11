Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”

Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”

Andrei Rosz
11 sept. 2025, 19:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”
Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum se poziționează Nicușor Dan și Bolojan în sondaje. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Băsescu și Iohannis aveau niveluri de încredere de 73% și 72%

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a vorbit despre cum se poziționează Președintele și Premierul în sondaje. Acesta susține că Bolojan a atras sociologi lângă el, ca românii să nu afle anumite adevăruri. Nicușor Dan și Bolojan au pierdut încrederea românilor, spune acesta. În sondajele conduse de el, cei doi politicieni s-ar afla la 23% și 25%. Asta reprezintă jumătate din cât aveau acum 3 luni, imediat după câștigarea alegerilor. Prăbușirea celor doi, spune sociologul, este dramatică. Imediat după alegeri, Băsescu și Iohannis era în sondaje la 72-73%. În prezent, încrederea românilor este cu mult mai joasă în conducerea țării. Acesta vorbește și despre cum sunt prezentate datele. Sociologii ar trebui să fie neutri, să prezinte sondajele ca atare. Nu ar trebui să emită valori pozitive sau negative legate de scorurile partidelor sau ale politicienilor. Pe acest fond, sociologul explică motivația din spatele coagulării unor grupuri de sociologi pe lângă administrația de la Cotroceni și de la Victoria.

„Știți de ce i-au chemat pe deontologii noștri sociologi? Să nu spună niște adevăruri absolut dureroase referitor la încrederea în Nicușor Dan și încredere în Bolojan, care au scăzut la niște niveluri absolut groaznice. Bolojan este la 25% în sondajele noastre. Prin mijloace specifice știu și cifrele pe care le au ceilalți. Nicușor Dan se află la 23%. După un vârf de 40 și ceva, ei acum sunt în sondaje la 23% și 25%. Jumătate din ce avuseseră în vârf acum 3 luni de zile. Prăbușirea lor a fost dramatică. Și Bolojan a pus pe lângă deontologi și, pe lângă influenceri, a pus și niște sociologi. Unu, care este mâna dreaptă a lui Pieleanu, celălalt care a fost mâna dreaptă a fostului șef SRI. I-a pus în așa fel încât să găsească o linie de discuție cu ei. Pentru că sunt mult mai, cum să zicem, mai domestici, mai îngăduitori, mai ușor de controlat. 25 % din România au încredere în Bolojan, 23%  din românii au încredere în Nicușor. Imediat după alegeri, 43% din români și 42% din români aveau încredere în cei doi. Și-au pierdut jumătate. Imediat după alegeri, Băsescu și Iohannis aveau niveluri de încredere de 73% și 72%, deci duble, aproape duble. 43 față de 72 e aproape dublu. Nimeni nu vine să vorbească despre faptul că ei, pe de o parte, n-au reușit să acapareze decât încrederea celor care i-au votat deja, că și această încredere a scăzut dramatic. Vin să facă un articol prin care să spună fie de manieră neutră au scăzut pur și simplu. Sau prezintă el în momentul de față, creștere AUR ca pe o amenințare. Păi nu poți să spui că are 42% și să taci din gură? Nu poți să nu pui epitete valorizante, fie pozitive, fie negative?”, a explicat sociologul.

Citește și

ACTUALITATE Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
20:00
Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
ACTUALITATE Mirel Palada: „ROMÂNIA nu are nici trupele și nici oamenii dispuși să meargă la război”
18:50
Mirel Palada: „ROMÂNIA nu are nici trupele și nici oamenii dispuși să meargă la război”
ACTUALITATE Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din ROMÂNIA”
18:14
Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din ROMÂNIA”
AI AFLAT! Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
15:57
Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
ACTUALITATE „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
21:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
EXCLUSIV Elena Lasconi avertizează în legătură cu Nicușor Dan: „În momentele critice, așteptați-vă ca deciziile să le ia ALTCINEVA”
18:32
Elena Lasconi avertizează în legătură cu Nicușor Dan: „În momentele critice, așteptați-vă ca deciziile să le ia ALTCINEVA”
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare