Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum se poziționează Nicușor Dan și Bolojan în sondaje. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a vorbit despre cum se poziționează Președintele și Premierul în sondaje. Acesta susține că Bolojan a atras sociologi lângă el, ca românii să nu afle anumite adevăruri. Nicușor Dan și Bolojan au pierdut încrederea românilor, spune acesta. În sondajele conduse de el, cei doi politicieni s-ar afla la 23% și 25%. Asta reprezintă jumătate din cât aveau acum 3 luni, imediat după câștigarea alegerilor. Prăbușirea celor doi, spune sociologul, este dramatică. Imediat după alegeri, Băsescu și Iohannis era în sondaje la 72-73%. În prezent, încrederea românilor este cu mult mai joasă în conducerea țării. Acesta vorbește și despre cum sunt prezentate datele. Sociologii ar trebui să fie neutri, să prezinte sondajele ca atare. Nu ar trebui să emită valori pozitive sau negative legate de scorurile partidelor sau ale politicienilor. Pe acest fond, sociologul explică motivația din spatele coagulării unor grupuri de sociologi pe lângă administrația de la Cotroceni și de la Victoria.
„Știți de ce i-au chemat pe deontologii noștri sociologi? Să nu spună niște adevăruri absolut dureroase referitor la încrederea în Nicușor Dan și încredere în Bolojan, care au scăzut la niște niveluri absolut groaznice. Bolojan este la 25% în sondajele noastre. Prin mijloace specifice știu și cifrele pe care le au ceilalți. Nicușor Dan se află la 23%. După un vârf de 40 și ceva, ei acum sunt în sondaje la 23% și 25%. Jumătate din ce avuseseră în vârf acum 3 luni de zile. Prăbușirea lor a fost dramatică. Și Bolojan a pus pe lângă deontologi și, pe lângă influenceri, a pus și niște sociologi. Unu, care este mâna dreaptă a lui Pieleanu, celălalt care a fost mâna dreaptă a fostului șef SRI. I-a pus în așa fel încât să găsească o linie de discuție cu ei. Pentru că sunt mult mai, cum să zicem, mai domestici, mai îngăduitori, mai ușor de controlat. 25 % din România au încredere în Bolojan, 23% din românii au încredere în Nicușor. Imediat după alegeri, 43% din români și 42% din români aveau încredere în cei doi. Și-au pierdut jumătate. Imediat după alegeri, Băsescu și Iohannis aveau niveluri de încredere de 73% și 72%, deci duble, aproape duble. 43 față de 72 e aproape dublu. Nimeni nu vine să vorbească despre faptul că ei, pe de o parte, n-au reușit să acapareze decât încrederea celor care i-au votat deja, că și această încredere a scăzut dramatic. Vin să facă un articol prin care să spună fie de manieră neutră au scăzut pur și simplu. Sau prezintă el în momentul de față, creștere AUR ca pe o amenințare. Păi nu poți să spui că are 42% și să taci din gură? Nu poți să nu pui epitete valorizante, fie pozitive, fie negative?”, a explicat sociologul.