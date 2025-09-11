Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum se poziționează Nicușor Dan și Bolojan în sondaje. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Băsescu și Iohannis aveau niveluri de încredere de 73% și 72%”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a vorbit despre cum se poziționează Președintele și Premierul în sondaje. Acesta susține că Bolojan a atras sociologi lângă el, ca românii să nu afle anumite adevăruri. Nicușor Dan și Bolojan au pierdut încrederea românilor, spune acesta. În sondajele conduse de el, cei doi politicieni s-ar afla la 23% și 25%. Asta reprezintă jumătate din cât aveau acum 3 luni, imediat după câștigarea alegerilor. Prăbușirea celor doi, spune sociologul, este dramatică. Imediat după alegeri, Băsescu și Iohannis era în sondaje la 72-73%. În prezent, încrederea românilor este cu mult mai joasă în conducerea țării. Acesta vorbește și despre cum sunt prezentate datele. Sociologii ar trebui să fie neutri, să prezinte sondajele ca atare. Nu ar trebui să emită valori pozitive sau negative legate de scorurile partidelor sau ale politicienilor. Pe acest fond, sociologul explică motivația din spatele coagulării unor grupuri de sociologi pe lângă administrația de la Cotroceni și de la Victoria.