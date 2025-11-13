Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu a comentat pe tema blocajelor din administrația publică locală, care din păcate au un impact nefast asupra calității vieții bucureștenilor. Candidatul la alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei a menționat inclusiv un proiect eșuat din vina fostului primar general al Capitalei.

Mai exact, este vorba de un bloc social. Proiectul respectiv se adresa unor tineri care, în plus, ar fi trebuit să beneficieze de programe de susținere în vederea calificării profesionale și a intrării pe piața forței de muncă, „să înceapă viața”, a menționat Ciprian Ciucu. Însă, în lipsa PUZ-ului refuzat de primarul general de la acel moment, Nicușor Dan, nu s-au mai putut atrage fondurile respective.

Într-un dialog cu realizatorul emisiunii, Ciprian Ciucu a dat detalii despre acest episod, blocaj care ilustrează modul în care se ajunge la pierderea unor fonduri importante pentru cetățeni.

Un PUZ așteptat doi ani în zadar

Cristache: Cât ați așteptat după PUZ?

Ciucu: Doi ani.

Cristache: Și în doi ani de zile nu s-a găsit o semnătură?

Ciucu: Nu, nu s-a pus niciun PUZ până de zi.

De ce? De ce ce? De ce nu s-a putut? Păi așa nu mă întrebați pe mine.

Păi nu, nu, nu.

Cristache: În sensul în care ați făcut tot ce a fost omenește posibil?

Ciucu: Păi am făcut-o cel mai legal posibil. Am depus acolo, am pus mâna pe telefon, am dat câteva scrisori.

Ciucu: Nu sunt rechin imobiliar

Cristache: L-ați sunat? Băi Nicule, pierd banii.

Ciucu: Da, am zis-o și public la un podcast.

Cristache: Păi și?

Ciucu: Și a semnat pentru Planșeul Unirii.

Cristache: Păi poate erați rechin imobiliar, domnule Ciucu.

Ciucu: Nu sunt rechin imobiliar. Eu sunt mai fraier, să zic așa, pentru că…

Cristache: Deci dvs. ați pierdut 2 milioane de euro și oamenii au pierdut o șansă, o șansă în plus la o viață cât de cât decentă, pentru că primarul de atunci n-a semnat.

Ciucu: Da.

