Politica internă a României este dictată de la Bruxelles, astfel că partidele progresiste care compun coaliția de guvernare vor rămâne în front în pofida oricăror disensiuni, a arătat liberalul Viorel Cataramă în emisiunea Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a explicat, în studioul Gândul, de ce AUR nu poate ajunge la guvernare, deși este partidul care reunește cele mai multe voturi ale populației.

Explicația acestui paradox este acela că politicile dictate de la vârful UE, sub egida Ursulei von der Leyen, au etichetat AUR ca partid extremist, concept ideologic care contravine liniei oficiale de la Bruxelles.

Viorel Cataramă: Partidele politice care astăzi conduc România și formează coaliția sunt legate ombilical de Bruxelles, de Uniunea Europeană. Și atâta timp cât Uniunea Europeană consideră AUR-ul un partid extremist, indiferent că vor că nu vor, nu vor face niciun fel de alianță la guvernare cu AUR-ul.

Ionuț Cristache: Păi, pe logica dvs., pe care nu o contest, doar aduc un contraargument. Pe logica dvs., dacă AUR-ul ia peste 50% și nu e tolerat de Bruxelles, tot nu guvernează, nu?

Cataramă: Ba da, guvernează, dar dacă se încheie alegerile, dacă nu sunt anulate.

Electoratul conservator este etichetat ca ”putinist” și ”legionar”

Unul din membrii marcanți ai partidului istoric PNL avertizează că, în acest context, este favorizată o situație absurdă. Deși electoratul conservator întrunește aproape jumătate dintre votanți, este incriminat automat ca fiind ”putinist” doar pentru că nu susține doctrina progresistă.

Cristache: Ce atâta chin, domnule? Hai să scoatem AUR-ul în afară a legii, hai să scoatem și PSD de la guvernare, și să lăsăm, domnule, doar forțele progresiste să conducă țara, dacă Bruxelles-ul dictează.

Cataramă: Dar și PSD-ul e forță progresistă, domnul Cristache. N-a venit domnul Grindeanu să spună că el legalizează căsătoriile între persoane homosexuale? Tocmai ce s-a scos denumirea de progresist din statut și a venit și a spus lucrul ăsta. Deși PSD-ul e un partid progresist, prin urmare, asta e realitatea. Scoatem (AUR), apare altul. Electoratul care este conservator în România, care este pro-biserică, pro-familie, este un electorat foarte mare, 40-50%.

Cristache: Și ăia sunt ridiculizați, făcuți extremiști, suveraniști, putiniști, legionari, de toate felurile.

Cataramă: Dar ei votează și chiar dacă, să spunem, AUR va fi scos în afară a legii, apare alt partid care va fi votat. Problema mea nu este că să fie un partid, că românii votează. Problema e dacă se anulează sau nu alegerile.

