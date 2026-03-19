Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, liberalul Viorel Cataramă a oferit o prognoză a momentului deloc optimistă. În opinia cunoscutului om de afaceri, România se îndreaptă într-o direcție profund greșită.

Dacă la nivelul securității putem spune că suntem într-o poziție stabilă și sustenabilă, la nivel economic criza este evidentă, cîăci statul trăiește ”pe perfuzii”, adică împrumuturi, a arătat politicianul în intervenția pentru Gândul.

Ionuț Cristache: După 10 luni cu Nicușor Dan, avem guvernul ăsta. În rest, n-avem mai nimic. Administrația prezidențială arată vraiște, cu niște nume care vin în continuare în ciuda pare=se parteneriatul lui strategic, cu niște personaje care s-au calificat acolo doar înjurând la Trump și cam atât. N-avem șef la servicii secrete, n-avem numiri la Parchete. În țară e un talmeș-balmeș, n-ai o idee coerentă care să încerce să unească ceea ce s-a divizat în anii ăștia în societate. N-ai nimic. Pentru dvs. cum arată România după ăstea 10 luni? Cu noul președinte Nicușor Dan, care trebuia să ne salveze.

Viorel Cataramă: Pe mine mă interesează, în primul rând, România din punct de vedere al securității și al dezvoltării economice. Din punct de vedere al securității, în acest moment nu suntem foarte rău. Adică suntem în NATO, Statele Unite sunt în NATO, deocamdată în partea asta să spunem că nu avem o amenințare directă și iminentă care să ne facă să ne căutăm refugiu prin în alte pări sau să ne facem buncăre sau nu știu ce.

”România fără împrumuturi nu are mâine”

Din punct de vedere economic arată din rău în mai rău. Din rău în mai rău. Și va merge din rău în mai rău. Și din păcate, România încă se poate împrumuta. Din păcate pentru țara noastră, pentru că atâta timp cât te poți împrumuta, poți să plătești pensii și salarii și lucrurile merg, crește și consumul. Nu vedeți, noi creștem salariul minim. N-a cerut nimeni treaba asta, îl creștem. De ce îl creștem? Că nu s-a modificat euro, lăsând la o parte. Putem să dăm. De unde crește? De împrumuturi. E simplu.

Cristache: Păi n-am zis că nu ne mai împrumutăm?

Cataramă: Nu vedeți că am început să plângem că 2-3 zile nu ne-au mai împrumutat băncile că au cerut dobândă foarte mari și suntem disperați că avem nevoie de împrumuturi? N-am auzit pe ministrul de Finanțe spunând noroc că cu 2-3 zile înainte de a începe acțiunea în Iran am reușit să facem un împrumut că eram morți? Deci România fără împrumuturi nu are mâine. Nu are. Nu mai plătește pensii și salarii.

