Prima pagină » Știri politice » Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 22:56, Știri politice
Artistul Nicolae Voiculeț a lansat o serie de critici dure la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după ce edilul a impus Filarmonicii din Timișoara să scoată din repertoriu colindele poetului Radu Gyr, cunoscut pentru propagandă legionară în epoca interbelică. 

Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că nu îi respectă pe martirii din închisorile comuniste și cenzurează exprimarea conștiinței naționale, caracterizată de un profund sentiment al creștinătății.

„Dominic Samuel Fritz – USR, cum îți permiți tu, neamț venit pe pământul nostru unde s-a murit pentru Țara în care tu ai ajuns să fii primar, să îndrăznești să pui mâna pe sufletul Crăciunului românesc?

Cum îndrăznești să tai colindele lui Radu Gyr din repertoriul Filarmonicii Banatul, în orașul în care oamenii au murit în ’89 cântând exact aceste colinde: “Leru-i Doamne Ler” și “Ziurel de ziuă”..? Tu, care nu ai nicio picătură de sânge românesc, tu, care ai învățat politica în cancelariile de la Berlin și Bonn, tu, care ai primit cetățenia acum două săptămâni ca pe un cadou de la statul român, îndrăznești să decizi ce e „potrivit” și ce e „extremist” în patrimoniul nostru creștin-ortodox?

Pentru tine și pentru USR-ul tău: orice colind care vorbește despre Hristos, martiri și despre România este „fascist”, „legionar” și „periculos”. Pentru noi: este însăși inima Crăciunului românesc. Este glasul sfinților închisorilor. Este rugăciunea pentru care au murit părinții noștri în temnițele comuniste”, a transmis Nicolae Voiculeț pe Facebook.

„Fă-ți tu, Dominic Fritz, propriul concert: cu artiști LGBT și cu tot ce vă place vouă, progresiștilor europeni”

Voiculeț îi reproșează lui Fritz că îmbrățișează valorile progresiștilor europeni „cu artiști LGBT – discursuri despre „diversitate”, însă interzice valorile românești, deși a dobândit abia recent cetățenia.

„Dacă Radu Gyr nu are loc în concertul tău de Crăciun, atunci fă-ți tu, Dominic Fritz, propriul concert: cu steaguri curcubeu, cu colinde „inclusive” în germană și engleză, cu artiști LGBT – discursuri despre „diversitate” și cu tot ce vă place vouă, progresiștilor europeni. Dar nu te atinge de Crăciunul nostru cu Hristos, cu martirii și cu neamul nostru”, a afirmat, cu revoltă, artistul.

„Vom cânta până se crapă geamurile primăriei. Timișoara nu este colonia ta”

Nicolae Voiculeț a anunțat că pe 19 decembrie va protesta alături de alți români în fața Primăriei din Timișoara, unde vor fredona colinde de Radu Gyr.

„Și să-ți fie foarte clar: Pe 19 decembrie 2025, în fața Sălii Capitol, nu vom mai cere. Vom cânta. Fără aprobare. Fără frică. Fără să ne pese de jandarmerie sau de amenințările tale. Vom cânta până se crapă geamurile primăriei. Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine.

Pentru că Timișoara nu este colonia ta. România nu este laboratorul tău de experimente ideologice. Crăciunul românesc nu se negociază. Radu Gyr nu se interzice. Iar tu, Fritz, vei învăța asta pe propria piele. Pe 19 decembrie 2025, va fi ziua în care un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc. Hristos Se naște, și niciun progresist european nu-l va mai băga iar la temniță”

Foto: Mediafax

