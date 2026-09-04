Miercuri, AUR a făcut un denunț la DNA în dosarul încredințărilor directe făcute către Rheinmetall. În controversatul program de înarmare SAFE, dar și în cazul altor achiziții făcute sau nefăcute de Armată este cazul să intervină procurorii, căci există multe indicii referitoare la existența unor abuzuri în serviciu, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Partidul lui George Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro.

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Bușcu: Lupta este premeditată

În opinia cunoscutului jurnalist și publicist Doru Bușcu, achizițiile pe sume uriașe ale armamentului în cazul SAFE, o mare parte din bani fiind direcționați către compania germană Rheinmetall, trădează o luptă la vârful puterii.

„Lupta este premeditată, dusă constructiv către achiziția puterii de la vârful puterii, care poate fi exercitată și care poate să reverse bugete și bani pe rețeaua ta, atunci o luptă neaoșă pentru putere.

Redactorul-șef Cațavencii a argumentat apoi de ce este imperioasă intervenția procurorilor în acest caz. Pe lângă nereguli legate de încredințarea directă, fără licitație, a contractelor către Rheinmetall, atrage atenția Bușcu, trebuie luate la puricat și achizițiile făcute de Armata Română în perioada recentă. Cel mai probabil, neluarea unor măsuri pentru relansarea industriei autohtone de apărare înseamnă abuz în serviciu. Iar effectul este subminarea capacității naționale de apărare.

„Sigur că e cazul să vină procurorii. Procurorii, după mine, trebuie să ancheteze și pe tema abuzului de serviciu. Tot ce n-au făcut cei care trebuiau să facă, toată lista de măsuri pe care nu le-au luat, ca să repornească industria națională, ca să nu submineze capacitatea națională de apărare. Acolo, măcar la SAFE, sunt lucrurile destul de clare. Unii au semnat niște contracte. Cine a fost, contractul ăla de ce e mai scump ca celălalt?

Presa a scris în repetate rânduri de neregulile din Apărare

Invitatul a mai informat că personal. dar și alți colegi din presă au realizat anchete legate de această lipsă de acțiune a decidenților din Armată, care au condus la pierderi în economia națională.