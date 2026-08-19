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Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României

Ruxandra Radulescu
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Ilie Bolojan, premierul demis, devenit interimar, a declarat la B1TV că, în viziunea lui, o a treia posibilă variantă pentru formarea viitorului guvern este unul tehnocrat. Acesta a subliniat, de asemenea, că nu „se agață de putere”, deși liderul PNL a refuzat vehement să voteze cele două propuneri de premier ale președintelui Nicușor Dan și sunt deja 106 de când a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Deci, soluțiile care au fost propuse au fost cele două sau o formulă de guverne succesive, în care să avem centru dreapta sau centru stânga, lucru care nu s-a definitivat și președintele României nu a făcut o nominalizare.

Un guvern de tranziție, un guvern tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pune în practică în perioada următoare. Mai avem o fereastră care nu poate fi mai mare de șase luni de zile, maxim un an de zile, în care guvernul României, cel care va fi, Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală”, a declarat Bolojan.

„Cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD”

Totodată, Bolojan refuză să-și asume responsabilitatea pentru criza politică actuală și dă vina pe Partidul Social Democrat, pe care îl acuză că nu ar fi respectat programul de guvernare.

„Sigur, acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat și gândiți-vă, că nu mă agăț de această funcție”, a declarat Bolojan.

„Dacă cineva a răbdat în țara asta aproape un an de zile, toate criticile”

Premierul demis continuă cu un discurs în care se victimizează și consideră că a „meritat” să suporte critici din partea clasei politice, și a cetățenilor, pentru că aduce un bine țării.

„Ce-am constatat, foarte deschis, că în această perioadă cei care nu și-au respectat înțelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD. Și dacă cineva a răbdat în țara asta aproape un an de zile, toate criticile, toate mizeriile, toate înjurile, eu am fost unul dintre ei dar am considerat că merită să fac asta pentru că asta ține de fișa postului și trebuie să fac tot ce ține de mine ca să duc lucrurile mai departe”, a mai declarat Bolojan.

Cele două propuneri ale principalelor partide politice

PNL a înaintat numele europarlamentarului Sigfried Mureșan ca propunere a triadei politice PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, deși inițial a circulat varianta susținerii unui guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu premier.

Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD vrea să își asume guvernarea și negociază pentru a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea viitorului Executiv.

Termenul unei noi desemnări pentru funcție de premier a fost împins tacit, atât de Nicușor Dan cât și de liderii partidelor parlamentare către o dată neprecizată din toamnă.

Bolojan deține recordul pentru premierul cu cel mai lung interimat din istoria postdecembristă

La data de 16 iulie, 2026, Guvernul Bolojan a doborât un record politic vechi de aproape 17 ani și a devenit premierul cu cel mai lung interimat din istoria postdecembristă a României.

Țara noastră a intrat, astfel, în cea mai profundă perioadă de criză guvernamentală, marcată de criză energetică și intensificarea alertelor de securitate, în contextul războiului de la graniță.

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