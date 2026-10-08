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Guvernul Niculescu va tranșa viitorul președintelui. Crin Antonescu: Nicușor Dan nu poate refuza la infinit alegerile anticipate

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Învestirea Guvernului Luca Niculescu va fi proba esențială pentru președintele țării, a declarat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat!. Fostul președinte al liberalilor apreciază că prelungirea crizei politice nu mai poate continua, dacă nici al patrulea premierul desemnat nu va trece de Parlament, iar Nicușor Dan va fi obligat să declanșeze alegeri anticipate. Șeful statului ar putea fi chiar suspendat din funcție, spune Antonescu. 

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Nicușor Dan putea tranșa criza din vară

Fostl prezidențiabil și-a exprimat uimirea că președintele nu a tranșat mai devreme chestiunea guvernării, ajungându-se la contextul actual. Crin Antonescu apreciază că liderul de la Cotroceni avea soluții încă din luna iunie.

Nicușor Dan ar fi trebuit să tranșeze mai repede chestiunea și putea să o facă. Putea să o facă cu două nominalizări, dacă prima nu trecea, la a doua spunea limpede în luna iunie, nu trece, mergem la anticipate. Și pot să pariez că ar fi trecut. Și dacă n-ar fi trecut, oricum ar fi avut anticipate și astăzi măcar știam ceva”.

Cum interpretăm acel „poate” din Constituție

În continuare, fostul prezidențiahil a explicat de ce președintele trebuie să interpreteze Constituția și în spiritul ei, nu doar în litera ei.

Eu pot să nu vreau anticipate. Dar domnul Nicușor Dan nu poate să-și permită la nesfârșit să spună, Nu vreau anticipate. Pentru că acel poate, din Constituție, care-i lasă o marjă de manevră, spune că poate dizolva Parlamentul, nu este, nu poate fi înțeles… Că totuși, și legile astea și Constituția nu pot fi scrise ca pentru reduși mintal. Adică ele au un spirit de înțelegere. Presupun un discernământ minimal. Deci acest poate nu presupune, după părerea mea, libertatea președintelui de a refuza la nesfârșit, adică până în 2028, alegeri anticipate. Dacă asta se întâmplă, sigur că intrăm într-o zonă deja de alte discuții privitoare la suspendare. La motivele suspenderii, temeiurile suspendării”.

Luca Niculescu sau alte 50 de nume

Moderatorul emisiunii a discutat cu invitatul său, de asemenea, cât de posibilă ar fi suspendarea lui Nicușor Dan ținând cont de refuzul său, fără argumente constituționale, potrivit specialiștilor, de a convoca un scrutin al anticipatelor. Liderul liberal a argumentat de ce, în opinia sa, președintele nu mai poate amâna alegerile anticipate dacă nici guvernul Niculescu nu va fi validat de votul Parlamentului. Nicușor Dan ar trebui suspendat dacă nici nu va declanșa anticipate, iar Luca Niculescu va eșua, a conchis Antonescu. 
Suntem în luna octombrie, ați discutat toată presa că sunt niște scadențe. Că dacă nu se face o rectificare de buget, pur și simplu nu se mai pot plăti niște salarii. Nu se mai pot face niște achiziții minimale în sistemul sanitar. Multe, nu le mai repet, cred că deja le-a învățat toată lumea pe de rost. Păi dacă nici acum nu trece nici Luca Niculescu și președintele continuă să spună, nu vreau anticipate, hai că mai încerc… Mai sunt încă 50 de nume care pot fi aduse cu aceeași legitimitate, cu aceeași temenicie politică, exact cum a fost adus domnul Luca Niculescu sau domnul (Eugen) Tomac. Nu cred totuși că lucrurile astea, încă o dată o spun, pot continua la nesfârșit.
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