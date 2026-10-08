Ponta susține că Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “ieșire diplomatică”

Victor Ponta susține, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că Ilie Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica”. Fostul premier al României a transmis că dacă Guvernul Niculescu nu va trece din cauza PNL, premierul demis va fi considerat principalul vinovat care „se ține de scaun”, iar cum Bolojan nu și-ar dori acest lucru, acesta ar fi și motivul pentru care a anunțat că va vota Executivul, fără a avea pretenții ca PNL să facă parte din acesta, susține Ponta.

Ponta spune că, dacă Guvernul Niculescu nu va trece, Bolojan va fio considerat principalul vinovat care ”se ține de scaun”

”Pentru mine, acum este foarte clar și logic faptul că Ilie Bolojan înțelege situația – si ca asteapta de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica” : Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care „se ține de scaun” în timp ce totul în jur se prăbușește.

Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru. Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare — adică ministrul din guvernul tău —, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că „pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor”.

Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului. Trebuie să ai nesimțirea useriștilor și a murarilor ca să ai premier și ministru de Finanțe de-ai tăi și să urli că „fură pesediștii banii”. Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR”, a scris Victor Ponta.

Ponta: ”Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează de fanatismul distructiv al USR”

Ponta a vorbit în continuare despre motivele care au stat la baza deciziei PSD-AUR de a vota moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, menționează Ponta. În plus, fostul premier a subliniat că, din punctul său de vedere, Bolojan și PNL ar fi conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării, cât timp nu se delimitează de ”fanatismul distructiv al USR”.