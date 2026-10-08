Prima pagină » Știri politice » Ponta susține că Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “ieșire diplomatică”

Ponta susține că Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “ieșire diplomatică”

Ponta susține că Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “ieșire diplomatică”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta susține, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că Ilie Bolojan așteaptă de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica”. Fostul premier al României a transmis că dacă Guvernul Niculescu nu va trece din cauza PNL, premierul demis va fi considerat principalul vinovat care „se ține de scaun”, iar cum Bolojan nu și-ar dori acest lucru, acesta ar fi și motivul pentru care a anunțat că va vota Executivul, fără a avea pretenții ca PNL să facă parte din acesta, susține Ponta.

Ponta spune că, dacă Guvernul Niculescu nu va trece, Bolojan va fio considerat principalul vinovat care ”se ține de scaun”

”Pentru mine, acum este foarte clar și logic faptul că Ilie Bolojan înțelege situația – si ca asteapta de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica” : Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care „se ține de scaun” în timp ce totul în jur se prăbușește.

Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru. Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare — adică ministrul din guvernul tău —, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că „pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor”.

Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului. Trebuie să ai nesimțirea useriștilor și a murarilor ca să ai premier și ministru de Finanțe de-ai tăi și să urli că „fură pesediștii banii”. Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR”, a scris Victor Ponta.

Ponta: ”Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează de fanatismul distructiv al USR”

Ponta a vorbit în continuare despre motivele care au stat la baza deciziei PSD-AUR de a vota moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, menționează Ponta. În plus, fostul premier a subliniat că, din punctul său de vedere, Bolojan și PNL ar fi conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării, cât timp nu se delimitează de ”fanatismul distructiv al USR”.

”Guvernul „Bolojan” a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa! Deși nu recunosc public, Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal! Iar experiența cu Guvernul „Mureșan”, care a luat și mai puține voturi decât Guvernul „Veștea”, este ultima demonstrație în acest sens.
Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul „Luca Niculescu” este un astfel de moment.
Sigur că isteria agresivă și jelaniile lui Fritz, Țoiu, Buzăianu & Co., care se văd rămași fără funcții, birouri, secretare, șoferi, SPP, consilieri și deplasări în străinătate pe bani publici, i-au blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe cei din PNL și, implicit, au blocat toată țara. Dar să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, care te țin numai în conflicte cu toată lumea, înseamnă să duci o viață obositoare. Și cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o „ieșire” onorabilă. Sper ca Luca Niculescu să le ofere, diplomatic, această soluție”, a punctat Ponta.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premiul Nobel pentru Pace în 2026: Printre favoriți se numără și Trump. Laureata de anul trecut, șefa opoziției din Venezuela, i-a cedat medalia
17:55
Premiul Nobel pentru Pace în 2026: Printre favoriți se numără și Trump. Laureata de anul trecut, șefa opoziției din Venezuela, i-a cedat medalia
REACȚIE După discuțiile cu Luca Niculescu, UDMR anunță că este dispus să voteze viitorul guvern, chiar dacă nu va face parte din acesta
17:45
După discuțiile cu Luca Niculescu, UDMR anunță că este dispus să voteze viitorul guvern, chiar dacă nu va face parte din acesta
FLASH NEWS Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului
17:40
Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului
FLASH NEWS Cel mai modern punct de trecere a frontierei, din sud-estul Europei, inaugurat în România. Unde se află și ce rol va avea
16:50
Cel mai modern punct de trecere a frontierei, din sud-estul Europei, inaugurat în România. Unde se află și ce rol va avea
JUSTIȚIE Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
15:57
Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
15:39
Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un compus produs de bacteriile intestinale ar putea accelera modificările asociate bolii Alzheimer
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
EDITORIAL Ștefan Popescu: Vizita dlui Rubio la Atena privită de la București
18:00
Ștefan Popescu: Vizita dlui Rubio la Atena privită de la București
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 9 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4
17:58
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 9 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4
CONTROVERSĂ Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
17:56
Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
ENERGIE UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
17:42
UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
SCANDALOS Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
17:39
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
ASTRONOMIE Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”
17:27
Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe