Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere

Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere

Crin Antonescu a transmis, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, mesaje extrem de critice la adresa liberalilor. Fostul președinte PNL apreciază că partidul istoric traversează o criză identitară și doctrinară. Mai mult, formațiunea condusă de premierul Bolojan a devenit un mecanism de păstrare a puterii.

În opinia fostului prezidențiabil, involuția identitară a liberalilor a început în timpul mandatelor de președinte ale lui Klaus Iohannis. Odată cu epoca Ludovic Orban, s-a trecut la nivelul următor – „tefelizarea partidului Brătienilor.

PNL și-a abandonat practic orice element de identitate în timpul lui Iohannis

 Iohannis s-a comportat cum a știut să se comporte el ca președinte. PNL-ul și-a abandonat practic orice element de identitate sau preocupare pentru identitate în timpul lui Iohannis. Ludovic Orban a fost președinte al partidului din considerente de oportunitate electorală. Sărea prin piață, cine nu sare ia condamnare și așa mai departe. La el a început tefelizarea sau userizarea partidului”, a declarat invitatul.

Sursa foto: Facebook / Klaus Iohannis

Cum a devenit PNL un partid administrativ

Pe acest fond de criză, PNL s-a transformat treptat într-un aparat administrativ, completează Antonescu. Fostul liider liberal a mărturisit că află pe surse din interior că și alți lideri sunt îngrijorați de această situație.

Generațiile s-au schimbat și PNL-ul a devenit un aparat de rămas la putere. Un partid strict administrativ. De aceea când aud azi, pe sursă cei drept, aș vrea să aud și cu voce tare, că oameni ca Emil Boc, ca vicepremierul Predoiu, ca Adrian Veștea, Alina Gorghiu, ceilalți își pun problema identității într-un asemenea moment… Ok, guvernăm, nu guvernăm, ne ducem mai departe, guvern de coaliție, guvern minoritar, cum o fi. Dar noi, identitatea noastră, atenție, înseamnă că au simțit și ei un pericol.Așa se explică altfel faptul că ei se solidarizează în acest moment după atacul de ieri al PSD-ului. PSD-ul a avut motivele lui să facă acest atac și probabil trebuia făcut mai devreme. Adică mai devreme trebuia pus piciorul în prag.

Nu poate să ne conducă pe noi USR-ul sau tu, Bolojan, de parcă ai fi Ceaușescu

Noi suntem aici prima forță din guvernul ăsta de coaliție. Nu poate să ne conducă pe noi USR-ul sau tu, Bolojan, de parcă ai fi Ceaușescu. Din punctul lor de vedere, evident, nu poți. Dar vedeți că, repet, tema reală este ce reforme vrea să facă Ilie Bolojan, ce reforme n-a putut să facă. Asta este tema principală. 

AUTORUL RECOMANDĂ

18:43
18:43
18:36
18:04
17:55
17:53
Cele mai noi

Trimite acest link pe