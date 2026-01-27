Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Crin Antonescu: Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori

Crin Antonescu: Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori

27 ian. 2026, 16:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a comentat pe tema anulării alegerilor din decembrie 2024 și a dublei respingeri a candidaturii lui Călin Georgescu.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că, la peste 1 an de la acel eveniment controversat, încă nu avem explicații solide privind cauza anulării alegerilor. Crin Antonescu mai spune că nu îi este clar de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori.

”Am o umbră de compătimire față de Călin Georgescu”

„Prima obligație a noului președinte ar fi fost – și încă este – să explice ce s-a întâmplat în alegerile din 2024. Nu am nicio urmă de simpatie în plus față de fostul candidat Călin Georgescu, nici față de ideile sale, dar o umbră de compătimire am. A fost de două ori interzis. Avem două lucruri: anularea alegerilor și interzicerea candidaturii sale la alegerile reluate. De ce? Încă nu știm foarte clar. Tot timpul campaniei am spus că e bine să candideze și Călin Georgescu, a afirmat Antonescu.

Politicianul de orientare liberală a mărturisit că personal nu vede un mare câștig, dacă se uită la prestația lui Nicușor Dan, față de o Românie care ar fi fost condusă de Georgescu. Totuși, România nu mai poate fi considerată un stat de drept atâta timp cât nu lămurește chestiunea anulării alegerilor.

Mă bucur că nu e Călin Georgescu președintele României. Sigur că, uitându-mă la actualul președinte, nu văd foarte mult unde e câștigul. Dar în fine, să zicem că erau pericolele și mai mari. Dar dacă noi dorim să mai pretindem că suntem în mod fundamental un stat de drept în numele și pentru valorile căruia noi am interzis candidatura lui Georgescu sau am bântuit România spunând că nu cumva să alunecăm pe mâna extremiștilor, că mai suntem o democrație, trebuie să avem o explicație, din respectul pentru aceste valori și pentru cetățenii României”, a mai spus Crin Antonescu în studioul Gândul.

