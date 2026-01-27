Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când se află sub această măsură preventivă, iar în săptămânile următoare vor fi luate mai multe decizii importante în instanță. Peste 100 de oameni l-au asteaptat pe Georgescu la Poliția Buftea cu flori, steaguri și fulare tricolore.

În jurul orei 11:00, Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției Buftea, acolo unde semnează controlul judiciar, așa cum o face în fiecare zi de marți. Liderul suveranist este așteptat apoi să susțină o declarație după ce va ieși din sediul poliției.

„Mulțumesc tuturor că sunt prezenți astăzi aici, ca de altfel și sâmbătă la Unirea Pricipatelor. Înainte de orice îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună. Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr și frică și de faptul că fiecare dintre noi este responsabil să aleagă adevărul, adevărul înainte de toate, adevărul până la capăt. Astăzi am să vă spun un lucru simplu, dar foarte important. Suntem mulți, foarte mulți răspândiți discret, cu demnitate și suntem mai mulți decât credem. O comunitate de conștiință și asta schimbă situația mai mult decât pare. Datorită acestui fapt, România încă respiră. Pentru că frica ne izolează și credința ne unește. România nu mai suferă doar de politică, ci suferă uman”, a transmis Călin Georgescu la începutul discursului.

După, Călin Georgescu a acuzat autorităţile că timp de un an nu au demosntrat nimic în legătură cu anularea alegerilor.

„Acum în acest cadru, am și eu o întrebare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile. Și nu este o întrebare extremistă. Este o întrebare fundamental democratică. Eu personal nu am nevoie să demonstrez nimic, dar am o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică, subliniez, toată clasa politcă. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău poporului român sau mimând binele, nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor și vrerea lui Dumnezeu.”

În continuare, Călin Georgescu și-a salutat susținătorii.

