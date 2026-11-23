Primii fulgi de zăpadă ar putea veni mai repede decât ne așteptam în Capitală. Conform prognozei meteo, răcirea vremii ar putea aduce prima zăpadă în București chiar în acest weekend.

Ultima săptămână din luna noiembrie aduce schimbări importante, iar vremea rea pune stăpânire pe România. Temperaturile încep să scadă simțitor, iar zăpada își va face și ea apariția în curând. În Capitală, primii fulgi de nea ar putea cădea chiar săptămâna aceasta.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit prognozei meteo, sâmbătă, 28 noiembrie, există șanse să avem parte de prima zăpadă din acest an în București. Temperaturile vor scădea până la minus 3 grade Celsius, fiind anunțate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Maxima nu va depăși 4 grade Celsius, iar probabilitatea precipitațiilor este estimată la 95%. De asemenea, din cauza vântului, temperatura resimțită va fi mai rece decât cea reală.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni și mai rece, iar temperaturile vor scădea până la minus 5 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de 0 grade Celsius. Totuli, temperatura resimțită o să varieze între minus 12 și minus 7 grade Celsius, conform prognozei meteo.

Totodată, meteorologii au dezvăluit cum va fi vremea de Crăciun și de Anul Nou. Potrivit acestora, în ziua de Crăciun vom avea parte de cer înnorat, fără soare, dar nu va ploua sau ninge. Totuși, de Revelion situația se schimbă și sunt anunțate ninsori în Capitală. În plus, în prima zi din noul an va ploua, conform progonozei meteo.