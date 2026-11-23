Un șofer în vârstă de 20 de ani din Cluj-Napoca, a adunat 45 de sancțiuni contravenționale, amenzi în valoare totală de 50.000 de lei și 1.680 de zile cumulate de suspendare a dreptului de a conduce. Cazul a ajuns în atenția publică după ce tânărul a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, iar cursa prin oraș s-a încheiat cu un accident.
Incidentul a avut loc pe 22 noiembrie, în jurul orei 04:05. Un echipaj al Poliției municipiului Cluj-Napoca a observat comportamentul agresiv al unui șofer pe Calea Mănăștur și i-a cerut acestuia să tragă pe dreapta.
Tânărul nu a respectat indicațiile agenților și și-a continuat drumul. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, iar deplasarea s-a încheiat în Piața Gării, unde mașina a intrat într-un gard de beton. Accidentul s-a soldat cu rănirea unuia dintre pasageri. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
În urma verificărilor, agenții au identificat mai multe încălcări ale legislației rutiere. Printre acestea se numără conducerea agresivă, refuzul de a opri la semnalul polițiștilor și trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotarea poliției, iar rezultatele au fost negative atât pentru consumul de alcool, cât și pentru prezența substanțelor psihoactive.
IPJ Cluj a făcut public bilanțul într-o postare pe pagina oficială de Facebook. Potrivit acestora, șoferul a primit 45 de sancțiuni, amenzi totale de 50.000 de lei și 1.680 de zile de suspendare a dreptului de a conduce. Perioada cumulată de suspendare echivalează cu aproximativ patru ani și jumătate.