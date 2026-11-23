Un șofer în vârstă de 20 de ani din Cluj-Napoca, a adunat 45 de sancțiuni contravenționale, amenzi în valoare totală de 50.000 de lei și 1.680 de zile cumulate de suspendare a dreptului de a conduce. Cazul a ajuns în atenția publică după ce tânărul a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, iar cursa prin oraș s-a încheiat cu un accident.

Incidentul a avut loc pe 22 noiembrie, în jurul orei 04:05. Un echipaj al Poliției municipiului Cluj-Napoca a observat comportamentul agresiv al unui șofer pe Calea Mănăștur și i-a cerut acestuia să tragă pe dreapta.

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Tânărul nu a respectat indicațiile agenților și și-a continuat drumul. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, iar deplasarea s-a încheiat în Piața Gării, unde mașina a intrat într-un gard de beton. Accidentul s-a soldat cu rănirea unuia dintre pasageri. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Ce abateri au constatat polițiștii

În urma verificărilor, agenții au identificat mai multe încălcări ale legislației rutiere. Printre acestea se numără conducerea agresivă, refuzul de a opri la semnalul polițiștilor și trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotarea poliției, iar rezultatele au fost negative atât pentru consumul de alcool, cât și pentru prezența substanțelor psihoactive.

IPJ Cluj a făcut public bilanțul într-o postare pe pagina oficială de Facebook. Potrivit acestora, șoferul a primit 45 de sancțiuni, amenzi totale de 50.000 de lei și 1.680 de zile de suspendare a dreptului de a conduce. Perioada cumulată de suspendare echivalează cu aproximativ patru ani și jumătate.