Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, va fi supravegheat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, după ce Curtea de Apel București a dispus plasarea sa în arest la domiciliu.

Potrivit procedurilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – structura Supravegheri Judiciare vor demara activitățile specifice de supraveghere și monitorizare a bărbatului în vârstă de 64 de ani. Călin Georgescu are obligația de a respecta măsura preventivă și toate condițiile stabilite de instanță, inclusiv interdicția de a părăsi locuința fără acordul acesteia.

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Polițiștii se vor deplasa la adresa unde Georgescu urmează să execute măsura arestului la domiciliu, pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor necesare și comunicarea obligațiilor legale. Activitățile de supraveghere se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare, inclusiv prin verificări legale.

Ce nu are voie să facă Călin Georgescu în arest la domiciliu

Pe durata măsurii preventive, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească imobilul în care locuiește fără aprobarea organului judiciar competent. De asemenea, acesta nu poate participa la adunări publice, manifestări sportive sau culturale și nu are voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.

O altă interdicție vizează comunicarea cu anumite persoane. Călin Georgescu nu poate lua legătura, direct sau indirect, cu omul de afaceri Răzvan Liviu Leu și membrii familiei acestuia, cu Ionel Rusen și cu martorii din dosar.

Ce obligații trebuie să respecte

Pe lângă interdicțiile privind deplasările și comunicarea cu anumite persoane, Călin Georgescu trebuie să respecte mai multe obligații. Acesta este obligat să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere, care permite monitorizarea respectării măsurii arestului la domiciliu.

Totodată, trebuie să comunice periodic instanței informații relevante despre mijloacele sale de existență și să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.

Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale părăsește astfel Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Problemele sale judiciare sunt însă departe de a se fi încheiat, Georgescu fiind vizat de cinci dosare penale, dintre care trei au fost deja trimise în judecată.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă o schimbare importantă în situația juridică a fostului prezidențiabil, arestat preventiv din 29 septembrie 2026 într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu nu beneficiază însă de libertate deplină, fiind obligat să respecte condițiile impuse de instanță pe durata arestului la domiciliu.