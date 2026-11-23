Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, luni, că apelurile Rusiei de a reveni la sistemul european de securitate care exista înainte de 1997 sunt „inacceptabile”, relatează The Guardian.

Rutte a participat, luni, la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, care se desfășoară la Berlin, Germania.

Șeful NATO a răspuns la o întrebare a jurnaliștilor privind cererile Rusiei de a revizui sistemul european de securitate în contextul unei soluționări pașnice a conflictului din Ucraina.

„Cu toții suntem absolut convinși că propunerile prezentate de Rusia în 2021, care se reduc, în esență, la… ca NATO să se retragă din poziția actuală și să revină la granițele din 1997, sunt inacceptabile. Și nu există nimeni în cadrul NATO care să considere că aceasta este o idee bună”, a declarat secretarul general.

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Rutte a comentat, de asemenea, un incident petrecut săptămâna trecută în Polonia. El l-a calificat drept „periculos” și a adăugat că Rusia se află la originea acestuia.

„Desigur, autoritățile sunt cele care trebuie să stabilească dacă a fost vorba de un act intenționat sau nu. Eu nu voi specula niciodată. Nu pot să comentez acest lucru decât după ce vom avea dovezile furnizate de sistemul prin care Polonia și alți aliați NATO colaborează pentru a evalua ce s-a întâmplat exact”, a spus el.

Reamintim că ziarul „The New York Times” a relatat că, în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi privind încetarea războiului împotriva Ucrainei, de luna aceasta, Moscova a cerut Alianței să-și retragă trupele în pozițiile pe care NATO le deținea în 1997.

Surse au declarat și pentru Bloomberg că, în cadrul negocierilor cu SUA privind Ucraina, Rusia a propus ca NATO să se retragă la granițele din 1997, în schimbul retragerii propriilor trupe din regiunea Kaliningrad.

Acest lucru ar fi însemnat o posibilă retragere a trupelor NATO din Polonia, Estonia, Letonia și Lituania, precum și din Finlanda, care a aderat la alianță în 2023. Toate cele cinci țări au graniță comună cu Rusia. Și România ar fi fost vizată, dat fiind faptul că a aderat la NATO în 2004.