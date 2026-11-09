George Simion susține că Ilie Bolojan nu este în opoziție și îl acuză că i-a amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Guvernul Niculescu

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni seară, la emisiunea „Marius Tucă Show”, că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu poate fi considerat parte a opoziției, în condițiile în care a susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu și le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să voteze Executivul.

Întrebat de jurnalistul Marius Tucă dacă Ilie Bolojan se află în opoziție, liderul AUR a respins această variantă și a invocat votul acordat de liderul liberalilor Guvernului Niculescu, dar și implicarea sa în mobilizarea parlamentarilor PNL pentru susținerea acestuia. Potrivit acestuia, Bolojan i-ar fi încurajat și chiar amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Cabinetul lui Luca Niculescu.

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„Având în vedere că domnul Bolojan a votat cu 2 mâini și a încurajat, chiar a amenințat parlamentarii PNL că trebuie să voteze acest Guvern Luca Niculescu, cu siguranță Ilie Bolojan nu este în opoziție”, a afirmat George Simion.

George Simion a susținut că Ilie Bolojan face parte din același sistem politic care a anulat alegerile prezidențiale din 2024 și l-a acuzat că se află de aceeași parte cu cei care au „guvernat păgubos România” în ultimii ani.

„(n.r. Ilie Bolojan) Face parte din același sistem care a anulat alegerile, care au guvernat păgubos România și care a dus țara acolo unde este”, a subliniat liderul AUR.

George Simion: „AUR a rămas în opoziție totală”

În același context, președintele AUR a afirmat că partidul său rămâne în opoziție totală și a acuzat existența unor atacuri și a unor încercări de a împiedica formațiunea sa să participe la următoarele alegeri.