Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul parapsihologului Ovidiu Dragoș Argeșanu. Vizionarul este acuzat de abuz de mai multe femei

Poliția Capitalei în cazul s-a sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a informațiilor privindu-l pe parapsihologul Ovidiu Dragoș Argeșanu. Vizionarul spiritual ar fi avut un comportament neadecvat față de mai multe persoane, în timpul unor ședințe de terapie. Cazul este cel relatat de publicația Snoop, o amplă investigație despre acuzațiile formulate de mai multe femei la adresa lui Ovidiu Dragoș Argeșanu. Acesta este prezentat în spațiul public drept „îndrumător spiritual”, „maestru Reiki” și „vizionar”.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București „s-au sesizat din oficiu și au demarat, cu operativitate, verificări privind aspectele semnalate în spațiul public, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, preia Stiripesurse.ro.

Serviciului de Investigații Criminale Sector, pe fir

Cercetările sunt desfășurate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea unității de parchet competente. Scopul anchetei este clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele semnalate.

Poliția face apel la posibile victime

Poliția Capitalei transmite că sprijinul persoanelor vătămate este esențial pentru documentarea cauzei și pentru stabilirea eventualelor răspunderi legale.

„Pe această cale, adresăm un apel către toate persoanele care au fost victime ale unor comportamente similare să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție. Aau să formuleze o sesizare, pentru ca fiecare situație să poată fi analizată cu atenție și în conformitate cu prevederile legale”.

DGPMB mai precizează că sesizările privind posibile fapte de abuz, hărțuire sau alte infracțiuni contra persoanei sunt tratate „cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism”.

Snoop: șapte femei îl acuză pe Argeșanu de agresiuni sexuale

Investigația Snoop susține că șapte femei îl acuză pe Ovidiu Dragoș Argeșanu că le-ar fi agresat sexual în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii”. Publicația notează că numărul clientelor care reclamă astfel de fapte ar fi „de ordinul zecilor”. Însă nu toate au dorit să vorbească public, inclusiv din teamă față de Argeșanu.

Snoop scrie că documentarea a durat peste șase luni și că jurnaliștii au contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse.

Femeile citate de Snoop susțin că, în timpul ședințelor, Argeșanu le-ar fi atins pe sâni sau în zone intime, în timp ce le vorbea despre „energii”, „draci”, „karma” și presupuse blocaje sexuale. În unele cazuri, potrivit mărturiilor, atingerile ar fi fost prezentate drept parte a unor proceduri spirituale sau energetice.

