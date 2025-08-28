Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre numirea șefilor SRI și SIE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre alegerea șefilor de la SRI și SIE. Acesta susține că președintele Dan este lipsit de consiliere, Are lângă el oameni care nu au experiență în politică. În acest caz, Nicușor primește informații de la serviciile secrete. Aceștia îi oferă un raport detaliat pe problema pe care o solicită. Ziaristul închipui chiar o situație în care Pahonțu sau alt șef de servicii îl asigură pe președinte că rezolvă orice problemă, având informații.
Bușcu susține că Nicușor s-a consultat cu diverși oameni despre cele două numiri. Problema pe care o ridică acesta este spectrul de oameni cu care s-a consultat. Acesta susține că zona de oameni în care președintele se încrede este redusă. Din acest motiv sunt aceiași oameni expuși prin diverse funcții.
Ziaristul susține că șefia celor două servicii secrete a fost pe masa negocierilor. La fel cum a fost și Primăria Capitalei. Nicușor Dan, spune acesta, trebuia să discute cu partidele despre numele propuse. Partidele, probabil, au avut alte nume alese cu care deja existau diferite acorduri pentru aceste șefii.
„Nicușor Dan e clar că are o lipsă dramatică de consiliere. Lângă el nu sunt oameni care să știe politică, să aibă experiență, să fie conectați și să aibă informații. Și atunci el primește tot ceea ce primește de la șefii serviciilor secrete, de la cei care, sigur, prin constituție, sunt într-un fel obligați să dea rapoarte. Eu cred că într-un cadru privat, domnul președinte primește de la domnul Pahonțu sau de la domnul ăla de la SRI informații. Rezolvăm, vă spunem noi cum stau lucrurile, avem date. Nicușor e purtătorul unui stil care ar putea să lase lucrurile chiar în această ipoteză. Nu cred că are o comunicare organică cu ei. Poate că cei doi sunt propunerea lui Pahonțu. Eu cred că Nicușor a discutat despre asta. El a vrut să pună niște oameni care să aibă un aer de, mă rog, apartenență la societatea civilă. Și cred că a discutat cu mai mulți oameni, dar a discutat pe un spectru cunoscut de el. El nu a lăsat alți oameni să-i spună uite, îți punem în față 20 de oameni. Ăsta este de la educație fizică și sport, ăsta e un om de afaceri, ăsta e înotător, ăsta-i teolog, ăsta-i așa. Uite astea sunt personajele, hai să le luăm pe rând, să le clasificăm, să le ierarhizăm. El a zis pe cine știu eu, hai cu băieții ăștia. Poate că a colaborat cu ei la un moment dat. Că oamenii spun că și-a pus apropiații și prietenii. Păi pe ăia îi cunoști. Aceste lucruri sunt pe tabla, pe masa de negocierilor. N-am nicio îndoială că a fost pe masa de negocierii inclusiv Primăria Capitalei. Adică vă lăsăm acolo pe voi, lăsați-ne aici pe noi. Dacă erau propunerile partidelor, Nicușor trebuia, era obligat să discute, să nominalizeze oameni pe care să îi agreeze partidele. Ar fi trebuit să discute înainte cu ei. Ori punându-i în fața faptului împlinit, probabil că nu le-au convenit numele, ei având pe alții în minte. Niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte, cum răspundem la telefon, cum rezolvăm cu DNA-ul…”, a explicat ziaristul.