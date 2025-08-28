Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”

Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”

Andrei Rosz
28 aug. 2025, 19:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”
Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE. Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre numirea șefilor SRI și SIE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu: „N-am nicio îndoială că a fost pe masa de negocierii inclusiv Primăria Capitalei

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre alegerea șefilor de la SRI și SIE. Acesta susține că președintele Dan este lipsit de consiliere, Are lângă el oameni care nu au experiență în politică. În acest caz, Nicușor primește informații de la serviciile secrete. Aceștia îi oferă un raport detaliat pe problema pe care o solicită. Ziaristul închipui chiar o situație în care Pahonțu sau alt șef de servicii îl asigură pe președinte că rezolvă orice problemă, având informații.

Bușcu susține că Nicușor s-a consultat cu diverși oameni despre cele două numiri. Problema pe care o ridică acesta este spectrul de oameni cu care s-a consultat. Acesta susține că zona de oameni în care președintele se încrede este redusă. Din acest motiv sunt aceiași oameni expuși prin diverse funcții.

Ziaristul susține că șefia celor două servicii secrete a fost pe masa negocierilor. La fel cum a fost și Primăria Capitalei. Nicușor Dan, spune acesta, trebuia să discute cu partidele despre numele propuse. Partidele, probabil, au avut alte nume alese cu care deja existau diferite acorduri pentru aceste șefii.

„Nicușor Dan e clar că are o lipsă dramatică de consiliere. Lângă el nu sunt oameni care să știe politică, să aibă experiență, să fie conectați și să aibă informații. Și atunci el primește tot ceea ce primește de la șefii serviciilor secrete, de la cei care, sigur, prin constituție, sunt într-un fel obligați să dea rapoarte. Eu cred că într-un cadru privat, domnul președinte primește de la domnul Pahonțu sau de la domnul ăla de la SRI informații. Rezolvăm, vă spunem noi cum stau lucrurile, avem date. Nicușor e purtătorul unui stil care ar putea să lase lucrurile chiar în această ipoteză. Nu cred că are o comunicare organică cu ei. Poate că cei doi sunt propunerea lui Pahonțu. Eu cred că Nicușor a discutat despre asta. El a vrut să pună niște oameni care să aibă un aer de, mă rog, apartenență la societatea civilă. Și cred că a discutat cu mai mulți oameni, dar a discutat pe un spectru cunoscut de el. El nu a lăsat alți oameni să-i spună uite, îți punem în față 20 de oameni. Ăsta este de la educație fizică și sport, ăsta e un om de afaceri, ăsta e înotător, ăsta-i teolog, ăsta-i așa. Uite astea sunt personajele, hai să le luăm pe rând, să le clasificăm, să le ierarhizăm. El a zis pe cine știu eu, hai cu băieții ăștia. Poate că a colaborat cu ei la un moment dat. Că oamenii spun că și-a pus apropiații și prietenii. Păi pe ăia îi cunoști. Aceste lucruri sunt pe tabla, pe masa de negocierilor. N-am nicio îndoială că a fost pe masa de negocierii inclusiv Primăria Capitalei. Adică vă lăsăm acolo pe voi, lăsați-ne aici pe noi. Dacă erau propunerile partidelor, Nicușor trebuia, era obligat să discute, să nominalizeze oameni pe care să îi agreeze partidele. Ar fi trebuit să discute înainte cu ei. Ori punându-i în fața faptului împlinit, probabil că nu le-au convenit numele, ei având pe alții în minte. Niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte, cum răspundem la telefon, cum rezolvăm cu DNA-ul…”, a explicat ziaristul.

Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Evz.ro
Leo de la Strehaia, dezvăluiri despre „doamnele” din showbiz. Cine tremură
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață
ACTUALITATE Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
20:08
Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
ECONOMIE După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
19:59
După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
EXTERNE Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
19:54
Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
ACTUALITATE Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
19:44
Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
FINANCIAR Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
19:41
Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor