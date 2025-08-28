Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre numirea șefilor SRI și SIE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu: „N-am nicio îndoială că a fost pe masa de negocierii inclusiv Primăria Capitalei”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre alegerea șefilor de la SRI și SIE. Acesta susține că președintele Dan este lipsit de consiliere, Are lângă el oameni care nu au experiență în politică. În acest caz, Nicușor primește informații de la serviciile secrete. Aceștia îi oferă un raport detaliat pe problema pe care o solicită. Ziaristul închipui chiar o situație în care Pahonțu sau alt șef de servicii îl asigură pe președinte că rezolvă orice problemă, având informații.

Bușcu susține că Nicușor s-a consultat cu diverși oameni despre cele două numiri. Problema pe care o ridică acesta este spectrul de oameni cu care s-a consultat. Acesta susține că zona de oameni în care președintele se încrede este redusă. Din acest motiv sunt aceiași oameni expuși prin diverse funcții.

Ziaristul susține că șefia celor două servicii secrete a fost pe masa negocierilor. La fel cum a fost și Primăria Capitalei. Nicușor Dan, spune acesta, trebuia să discute cu partidele despre numele propuse. Partidele, probabil, au avut alte nume alese cu care deja existau diferite acorduri pentru aceste șefii.