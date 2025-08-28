De ce face Nicușor Dan PAUZE în discursuri? Doru Bușcu: „Are un moment de încărcare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist și jurnalist, a vorbit despre vacanțele lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu: „Nicușor și-a luat riscuri mari să meargă la mare în România”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre vacanța lui Nicușor Dan la mare în România. Acesta susține că o vacanță pe litoralul românesc este dificilă bugetar. Mai mult de atât, ziaristul susține chiar, într-un ton ironic, că în România la mare ești ruinat financiar. Pe acest fond, tot în stil ironic, Bușcu spune că Nicușor își asumă riscuri mari în a merge pe litoralul românesc. Acesta adaugă, totuși, că președintele Dan beneficiază de protocol, deci va fi scutit de prețurile exagerate. Mai mult de atât, spune ziaristul, vila de la mare nu este doar o vilă, ci este un adevărat palat. Plaja privată, grădini și piscine sunt incluse în resortul prezidențial.

Apoi, Bușcu vorbește despre o conferință recentă în care a apărut Nicușor Dan. Acesta susține că a văzut secvența în care președintele clatină din cap. Ziaristul adaugă că acesta este deja stilul obișnuit pentru Nicușor. În fine, Bușcu spune că Dan are nevoie de momente de încărcare. Acesta gândește fiecare frază de la zero, din acest motiv are nevoie de timpi suplimentari de gândire.