Într-o emisiune transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, a analizat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, influența tot mai mare a liderului maghiar Viktor Orbán la Casa Albă și intrarea României în irelevanță pe plan extern.

Recentele întâlniri de gradul zero de la Casa Albă, dintre Viktor Orbán și Donald Trump, arată indubitabil că premierul ungar împărtășește o mare familiaritate cu liderul american, de care niciun politician român nu a beneficiat și care poate reprezenta un evident pericol pentru noi.

“Polonia a ajuns la Casa Albă, Ungaria a ajuns la Casa Albă, țările baltice, miniștrii lor de Apărare sau de externe au ajuns la Wasghinton, de ce nu e România pe scaunul pe care stă Orbán acolo?“, l-a întrebat moderatorul emisiunii pe invitatul său.

Trump poate fi interesat doar în două cazuri

În viziunea fostului șef al SIE, România nu va ajunge prea curând să conteze pe scena internațională, argumentând astfel:

“Dacă este ca România să ajungă pe scaunul ăla, din punctul de vedere al lui Trump ajunge Nicușor Dan. Or el nu găsește nimic care să-l inspire la Nicușor Dan. Abordarea politică a lui Trump este extrem de tranzacțională. Sunt două alternative în care îi este stimulat interesul față de persoană. Unu – este o persoană pe care o respectă, găsește în ea un model, cum este Orban. El a zis, sunt cel mai vechi premier din Europa. Ce vrea Trump? Știm ce vrea. Și cealaltă alternativă este să ai ceva serios de oferit. Ce? 350 miliarde de dolari precum Coreea de Sud“, a explicat Predoiu în studioul Gândul.

Urmăriți emisiunea în versiune integrală:

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Statul, luat captiv de activiști. Silviu Predoiu: „E atât de evidentă rețeaua acestor persoane anti-sistem”

Dan Dungaciu: „ORBAN va putea avea o putere regională enormă prin sprijinul lui Trump și al lui Putin”