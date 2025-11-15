Statul, luat captiv de activiști. Silviu Predoiu: „E atât de evidentă rețeaua acestor persoane anti-sistem”

Într-o ediție a emisiunii Ai Aflat! transmisă live din studioul Gândul, Ionuț Cristache și invitatul său, Silviu Predoiu, au analizat polarizarea tot mai acută între liderii puterii și rețelele de influență care îi susțin, respectiv oamenii obișnuiți, din afara sistemului. Prin prisma vastei sale experiențe, șeful spionilor și-a exprimat convingerea că aceste rețele există, însă gândirea operativă din spatele lor nu va fi detectată niciodată.

Moderatorul și-a provocat invitatul să răspundă la o întrebare intuitivă, dacă la mijloc e vorba de „o rețea chiar coordonată, din interior, din exterior”. Fostul director al SIE (Serviciul de Informații Externe) a confirmat, nuanțând astfel:

„Dacă ar fi o rețea coordonată de o gândire operativă, internă sau externă, nu v-ați da seama. Vă asigur că nu v-ați da seama. Este atât de evident că este o rețea a acestor persoane anti-sistem”.

Legături consolidate în timp între oameni care au stagnat

În context, Silviu Predoiu a mai observat că rețelele de activiști desprinse din fosta platformă creată de GDS (Grupul pentru Dialog Social) au un numitor comun: este vorba de oameni care au rămas la tiparele de gândire din anii 90. Deși se prezintă ca oponenți ai sistemului, practic toți acești activiști de orientare progresistă nu au mai evoluat și întrețin sistemul.

Anti-sistem nu este neapărat ceva rău în sine, ci modalitatea în care promovezi lupta anti-sistem. Eu mă declar anti-sistem. Simt nevoia de schimbare, de o reformă majoră a sistemului. Dar este vorba de niște legături create peste timp în toate aceste mitinguri, acțiuni de protest la care au participat, în care și-au consolidat încrederea unul între altul și confundă vechimea colaborărilor cu expertiza. Din păcate, nu au câștigat istorii. Ei spun, dom’le, îl știu pe ăsta din 97, e un om extraordinar. A rămas același. Ce nu înțeleg ei despre același om pe care l-am cunoscut în 97. Că nu trebuia să fie același om pe care l-a cunoscut în 97. Trebuia să fie unul mult mai evoluat în 2025.