Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Statul, luat captiv de activiști. Silviu Predoiu: „E atât de evidentă rețeaua acestor persoane anti-sistem”

Statul, luat captiv de activiști. Silviu Predoiu: „E atât de evidentă rețeaua acestor persoane anti-sistem”

15 nov. 2025, 09:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție a emisiunii Ai Aflat! transmisă live din studioul Gândul, Ionuț Cristache și invitatul său, Silviu Predoiu, au analizat polarizarea tot mai acută între liderii puterii și rețelele de influență care îi susțin, respectiv oamenii obișnuiți, din afara sistemului. Prin prisma vastei sale experiențe, șeful spionilor și-a exprimat convingerea că aceste rețele există, însă gândirea operativă din spatele lor nu va  fi detectată niciodată. 

Moderatorul și-a provocat invitatul să răspundă la o întrebare intuitivă, dacă la mijloc e vorba de o rețea chiar coordonată, din interior, din exterior. Fostul director al SIE (Serviciul de Informații Externe) a confirmat, nuanțând astfel: 

Dacă ar fi o rețea coordonată de o gândire operativă, internă sau externă, nu v-ați da seama. Vă asigur că nu v-ați da seama. Este atât de evident că este o rețea a acestor persoane anti-sistem”.

Legături consolidate în timp între oameni care au stagnat

În context, Silviu Predoiu a mai observat că rețelele de activiști desprinse din fosta platformă creată de GDS (Grupul pentru Dialog Social) au un numitor comun: este vorba de oameni care au rămas la tiparele de gândire din anii 90. Deși se prezintă ca oponenți ai sistemului, practic toți acești activiști de orientare progresistă nu au mai evoluat și întrețin sistemul.

Anti-sistem nu este neapărat ceva rău în sine, ci modalitatea în care promovezi lupta anti-sistem. Eu mă declar anti-sistem. Simt nevoia de schimbare, de o reformă majoră a sistemului. Dar este vorba de niște legături create peste timp în toate aceste mitinguri, acțiuni de protest la care au participat, în care și-au consolidat încrederea unul între altul și confundă vechimea colaborărilor cu expertiza. Din păcate, nu au câștigat istorii. Ei spun, dom’le, îl știu pe ăsta din 97, e un om extraordinar. A rămas același. Ce nu înțeleg ei despre același om pe care l-am cunoscut în 97.  Că nu trebuia să fie același om pe care l-a cunoscut în 97. Trebuia să fie unul mult mai evoluat în 2025.

Citește și

VIDEO Ciprian Ciucu, candidat la Primăria București: „Mă aștept să mai iau încă un mandat”
14:00
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria București: „Mă aștept să mai iau încă un mandat”
AI AFLAT! Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
09:16, 14 Nov 2025
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
AI AFLAT! Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu „ghetoidizezi” zona
08:00, 14 Nov 2025
Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu „ghetoidizezi” zona
VIDEO Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
02:45, 14 Nov 2025
Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
VIDEO Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor
21:56, 13 Nov 2025
Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor
VIDEO Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei
19:34, 13 Nov 2025
Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: Forma unică a unei explozii stelare, dezvăluită cu Telescopul Foarte Mare de la ESO
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
11:00
Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
11:00
Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
FINANCIAR Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
10:55
Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul