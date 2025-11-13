Dan Dungaciu: „Orban va putea avea o putere regională enormă prin sprijinul lui Trump și al lui Putin”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, atrăgea atenția asupra amenințării pe care o poate reprezenta o mai mare influență în regiune a premierului ungar Viktor Orbán, dat fiind relațiile diplomatice strânse cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu avertizează că prin sprijinul SUA și odată cu încheierea războiului din Ucraina, în cazul în care Viktor Orbán va câștiga viitoarele alegeri din Ungaria, poate reprezenta o adevărată amenințare pentru țara noastră. Dungaciu argumentează că pe lângă sprijinul Statelor Unite, Orbán se va bucura și de ajutorul Rusiei, dată fiind relația sa cu Vladimir Putin.

„Eu înțeleg ce s-a întâmplat. Sigur că faci o campanie de comunicare în așa fel încât să acoperi ce s-a întâmplat acolo. Păi da, dincolo de asta, noi ca români, pentru noi ce s-a întâmplat la Casa Albă este o amenințare de securitate potențială. Pentru că o relație de genul ăsta, sau o poziționare a lui Viktor Orbán, la sfârșitul acestui război, dacă războiul se încheie cum gândește Viktor Orbán, așază pe Viktor Orbán într-o poziție de putere care în relație cu România este mult deasupra. Toate poveștile astea cu criza economică, cu Ungaria care se prăbușește, că Viktor Orbán pierde puterea, în primul rând că nu știm dacă pierde puterea în 2026. Deci spun că dacă el este sprijinit și după ce îl sprijină americanii, îl mai sprijină și rușii, că îl vor sprijini imediat. Și cu toată această influență regională va putea să pună niște presiuni pe România care vor fi greu de gestionat de actuala clasă politică. Reacția noastră la această vizită foarte periculoasă a lui Viktor Orbán la Casa Albă a fost să exagerăm: „Donald Trump i-a dat o replică, l-a strivit pe Viktor Orbán.” Nu l-a strivit deloc.”

Totodată, analistul politic critică reacțiile clasei politice românești cu privire la întâlnirea dintre Viktor Orbán și Donald Trump, susținând că premierul ungar împărtășește o familiaritate cu liderul american, de care niciun politician român nu a beneficiat și care poate reprezenta un pericol pentru noi.