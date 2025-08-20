Doru Bușcu: „Dacă PSD nu votează, guvernul poate cădea”

În emisiunea „Ai aflat” de miercuri, 20 august 2025, Doru Bușcu a comentat situația actuală din coaliția de guvernare PSD-PNL, în contextul controverselor legate de măsurile economice și politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache.

Doru Buscu a explicat că deciziile importante vor veni de la liderii politici. El a folosit o metaforă, spunând că uneori politicienii au învățat doar o parte din lecție, referindu-se la situația lui Ilie Bolojan, lider PNL, care ar fi rigid și nu prea acceptă abateri de la pozițiile sale.

„Partidele politice pot să facă lucruri și eu mă aștept să se întâmple niște lucruri. Eu mă aștept la următorul lucru. Bolojan este în situația studentului de la medicină care a învățat doar ficatul și de câte ori îl întreabă despre rinichi, spune că este învecinat cu ficatul. Deci, el are doar această linie a tăierilor și se ține de ea și nu acceptă decât foarte mici abateri, ceea ce pune în mare dificultate electoratul PSD” , afirmă Doru Bușcu.

Potrivit lui Bușcu, PSD se află într-o poziție delicată. De aceea, el crede că PSD va încerca să corecteze aceste măsuri și foarte probabil, nu va vota asumarea răspunderii pe pachetul de reforme propuse.