Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Se anulează și alegerile din 2025? Răzvan Dumitrescu dezvăluie documente bombă: Sunt peste 1.000 de pagini de Facebook false care-i cântau osanale lui Nicușor Dan

Se anulează și alegerile din 2025? Răzvan Dumitrescu dezvăluie documente bombă: Sunt peste 1.000 de pagini de Facebook false care-i cântau osanale lui Nicușor Dan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alegerile prezidențiale din anul 2025, câștigate de Nicușor Dan, ar fi fost viciate de aceleași proceduri frauduloase care au stat la baza anulării alegerilor de către CCR în 2024, a afirmat jurnalistul Răzvan Dumitrescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Cunoscutul realizator de televiziune a anunțat că are o serie de documente care chestionează serios modul în care a fost influențat votul electoratului la alegerile de anul trecut. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

În context, fostul realizator de televiziune de la Antena 3 a comentat remarcile controversate ale liderului de la Cotroceni cu privire la modul în care cetățenii își formează opiniile în timpul procesului electoral

Anularea alegerilor, o necunoscută

Astfel, invitatul a anunțat, în studioul Gândul, că a intrat în posesia unor documente care pun serios sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral la scrutinul prezidențial din 2025, câștigat de actualul președinte.

Răzvan Dumitrescu: L-au întrebat cu anularea alegerilor. Deci răspunsul absolut incalificabil. Dincolo de răspunsul ăla, o să prezint niște documente. O serie de documente care aruncă în aer tot procesul de anulare a alegerilor. Pe care tot statul român le-a emis.

Ionuț Cristache: Pentru cine?

Răzvan Dumitrescu: Pentru cine mai are principii în țara asta. Pentru că dacă nu mai avem principii, o închidem de la sine. Nu avem nicio problemă. O închidem de la sine și cu asta basta.

CCR a sugerat că și alte alegeri pot fi anulate

Ionuț Cristache: Nu te supăra, Răzvan, când CCR, organul care a anulat alegerile, face un eveniment public în care îl cheamă principalul beneficiar al anulării alegerilor, pe Nicușor Dan, să zică cum vor anula și pe viitor alte alegeri… Și nimeni nu reacționează.

Răzvan Dumitrescu: Dar noi am reacționat.

Ionuț Cristache: Noi doi, trei. Cât om mai reacționa. 

Răzvan Dumitrescu: Și câți s-or fi uitat să vadă și să culeagă informația respectivă. 

Ionuț Cristache: Ți s-a părut vreo îngrijorare ieri, ți s-a părut vreo teamă ieri în întrebările de la Cotroceni? Asta era întrebarea, ai zis că nu e de ajuns să numeri votul între democrație. Cum adică?

Răzvan Dumitrescu: Trebuie să vedem și cum și-au format oamenii opiniile. Cum adică, hai să ne uităm la cum și-au format oamenii opiniile?

Cum se poate controla influențarea opiniilor

Ionuț Cristache: Dar uite, hai să ne uităm și la cum și-au format oamenii opiniile despre Nicu, de pildă. Când au scos armate de croitorese, de actorași de Las Fierbinți, de toți ăștia care se dezic acum de Nicu. Atunci nu cumva impresia cetățenească a fost modificată, manipulată de hoardele de influenceri în slujba lui Nicușor Dan? Plătiți poate cu niște bani care nu au fost niciodată la vedere?

Răzvan Dumitrescu: Și tot pe platforme s-a întâmplat chestia asta. Am prezentat o listă de peste 1.000 de pagini de Facebook false care-i cânteau osanale în momentul ăla.

Ionuț Cristache: Exact.

Răzvan Dumitrescu: Deci erau pagini false. 

S-a autodenunțat Nicușor Dan?

Ionuț Cristache: Adică el nu cumva vorbește din experiența proprie? Nu sună autodenunț ce zice Nicu?
Răzvan Dumitrescu: Când spuneam pagini false, erau pagini, Floare de colț, nu știu cum, chestii de-astea, ținute în adormire. Brusc, dintr-o dată, 475.000 de vizualizări, dar un singur comentariu. E în regulă. Totul e perfect, nu? Mă, pe bune? Nu înseamnă că toți au folosit mijlocul ăsta de campanie electorală? 

Precendentul Iohannis

Ionuț Cristache: Adu-ți aminte cum a devenit Iohannis cel mai popular în două săptămâni om politic din Europa pe metodele Cambridge Analytica în primul mandat. Uităm? 

Răzvan Dumitrescu: Uităm că Cambridge Analytica a fost implicat în cel mai mare scandal al deceniului și a trebuit să se desființeze de bunăvoie și nesilită de nimeni? Am uitat, probabil.

Ionuț Cristache: Astea metode noi, pe care le-a folosit și Nicu acum, le-a folosit și Georgescu acum.

AI a evoluat astfel încât votantul e exclus

Răzvan Dumitrescu: Dar atenție că lucrurile au evoluat. Noi, acum când vorbim de AI, e capabil de mult mai mult decât era la alegerille anulate. O să vezi ce nenorociri se pot întâmpla la parlamentarele din 2028, la prezidențialele din 2030.

Ionuț Cristache: Și au fost întârzieri mari și au tras de calendarul ăla. A stat și Iohannis în plus la Cotroceni. S-au întâmplat toate chestiunile astea. Deci a evoluat tehnologia asta încât un cetățean simplu nu are cum să o controleze. N-ai cum. decât dacă ești al sistemului din interior. Poți să știi exact ce se poate face cu AI și alte lucruri.

Invitatul a mai anunțat că mai multe detalii despre aceste documente vor fi prezentate în emisiunea pe care o realizează miercuri seară, de la 20.30, Subiectul Zilei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVMarius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
16:11
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
EXCLUSIVNicușor Dan ținut la coadă de Donald Trump. Ștefan Popescu: Nu vom fi primiți la Casa Albă
07:30
Nicușor Dan ținut la coadă de Donald Trump. Ștefan Popescu: Nu vom fi primiți la Casa Albă
EXCLUSIVRomânia abandonată de partenerul strategic? Ștefan Popescu: Noi suntem foarte afectați de drone/Nu există o promptitudine aliată dincolo de comunicate
17:54
România abandonată de partenerul strategic? Ștefan Popescu: Noi suntem foarte afectați de drone/Nu există o promptitudine aliată dincolo de comunicate
EMISIUNI„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
17:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
EXCLUSIVȘtefan Popescu dezvăluie culisele vizitei Ursulei von der Leyen la București: De ce nu spunem că suntem lăsați singuri? Ce a primit România?
17:09
Ștefan Popescu dezvăluie culisele vizitei Ursulei von der Leyen la București: De ce nu spunem că suntem lăsați singuri? Ce a primit România?
EXCLUSIVBruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții
15:55, 10 Nov 2026
Bruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Ce se întâmplă doctore
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EMISIUNILIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
18:09
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
PACE ÎN UCRAINADiscuțiile de pace de la Abu Dhabi bat pasul pe loc. Ucraina a respins propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei
18:05
Discuțiile de pace de la Abu Dhabi bat pasul pe loc. Ucraina a respins propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei
ALERTĂCod galben pe râuri din 8 județe. Risc de inundații locale și viituri. Institutul de Hidrologie anunță cât durează atenționarea
18:01
Cod galben pe râuri din 8 județe. Risc de inundații locale și viituri. Institutul de Hidrologie anunță cât durează atenționarea
NEWS ALERTAlertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert
17:31
Alertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert
FLASH NEWSFraudă uriașă de peste 11 milioane de lei cu cupoane de călătorie pentru pensionari. Administratoarea unei firme din Bacău, arestată pentru falsificare
17:28
Fraudă uriașă de peste 11 milioane de lei cu cupoane de călătorie pentru pensionari. Administratoarea unei firme din Bacău, arestată pentru falsificare
CULTURĂAsociația Culturală A. Păunescu organizează în decembrie 2026 singurul turneu național de poezie și muzică folk. Vor urca pe scenă 8 artiști extraordinari
17:18
Asociația Culturală A. Păunescu organizează în decembrie 2026 singurul turneu național de poezie și muzică folk. Vor urca pe scenă 8 artiști extraordinari

Cele mai noi

Trimite acest link pe