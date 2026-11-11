Alegerile prezidențiale din anul 2025, câștigate de Nicușor Dan, ar fi fost viciate de aceleași proceduri frauduloase care au stat la baza anulării alegerilor de către CCR în 2024, a afirmat jurnalistul Răzvan Dumitrescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Cunoscutul realizator de televiziune a anunțat că are o serie de documente care chestionează serios modul în care a fost influențat votul electoratului la alegerile de anul trecut.

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În context, fostul realizator de televiziune de la Antena 3 a comentat remarcile controversate ale liderului de la Cotroceni cu privire la modul în care cetățenii își formează opiniile în timpul procesului electoral.

Anularea alegerilor, o necunoscută

Astfel, invitatul a anunțat, în studioul Gândul, că a intrat în posesia unor documente care pun serios sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral la scrutinul prezidențial din 2025, câștigat de actualul președinte.

Răzvan Dumitrescu: L-au întrebat cu anularea alegerilor. Deci răspunsul absolut incalificabil. Dincolo de răspunsul ăla, o să prezint niște documente. O serie de documente care aruncă în aer tot procesul de anulare a alegerilor. Pe care tot statul român le-a emis.

Ionuț Cristache: Pentru cine?

Răzvan Dumitrescu: Pentru cine mai are principii în țara asta. Pentru că dacă nu mai avem principii, o închidem de la sine. Nu avem nicio problemă. O închidem de la sine și cu asta basta.

CCR a sugerat că și alte alegeri pot fi anulate

Ionuț Cristache: Nu te supăra, Răzvan, când CCR, organul care a anulat alegerile, face un eveniment public în care îl cheamă principalul beneficiar al anulării alegerilor, pe Nicușor Dan, să zică cum vor anula și pe viitor alte alegeri… Și nimeni nu reacționează.

Răzvan Dumitrescu: Dar noi am reacționat.

Ionuț Cristache: Noi doi, trei. Cât om mai reacționa.

Răzvan Dumitrescu: Și câți s-or fi uitat să vadă și să culeagă informația respectivă.

Ionuț Cristache: Ți s-a părut vreo îngrijorare ieri, ți s-a părut vreo teamă ieri în întrebările de la Cotroceni? Asta era întrebarea, ai zis că nu e de ajuns să numeri votul între democrație. Cum adică?

Răzvan Dumitrescu: Trebuie să vedem și cum și-au format oamenii opiniile. Cum adică, hai să ne uităm la cum și-au format oamenii opiniile?

Cum se poate controla influențarea opiniilor

Ionuț Cristache: Dar uite, hai să ne uităm și la cum și-au format oamenii opiniile despre Nicu, de pildă. Când au scos armate de croitorese, de actorași de Las Fierbinți, de toți ăștia care se dezic acum de Nicu. Atunci nu cumva impresia cetățenească a fost modificată, manipulată de hoardele de influenceri în slujba lui Nicușor Dan? Plătiți poate cu niște bani care nu au fost niciodată la vedere?

Răzvan Dumitrescu: Și tot pe platforme s-a întâmplat chestia asta. Am prezentat o listă de peste 1.000 de pagini de Facebook false care-i cânteau osanale în momentul ăla.

Ionuț Cristache: Exact.

Răzvan Dumitrescu: Deci erau pagini false.

S-a autodenunțat Nicușor Dan?

Ionuț Cristache: Adică el nu cumva vorbește din experiența proprie? Nu sună autodenunț ce zice Nicu?

Răzvan Dumitrescu: Când spuneam pagini false, erau pagini, Floare de colț, nu știu cum, chestii de-astea, ținute în adormire. Brusc, dintr-o dată, 475.000 de vizualizări, dar un singur comentariu. E în regulă. Totul e perfect, nu? Mă, pe bune? Nu înseamnă că toți au folosit mijlocul ăsta de campanie electorală?

Precendentul Iohannis

Ionuț Cristache: Adu-ți aminte cum a devenit Iohannis cel mai popular în două săptămâni om politic din Europa pe metodele Cambridge Analytica în primul mandat. Uităm?

Răzvan Dumitrescu: Uităm că Cambridge Analytica a fost implicat în cel mai mare scandal al deceniului și a trebuit să se desființeze de bunăvoie și nesilită de nimeni? Am uitat, probabil.

Ionuț Cristache: Astea metode noi, pe care le-a folosit și Nicu acum, le-a folosit și Georgescu acum.

AI a evoluat astfel încât votantul e exclus

Răzvan Dumitrescu: Dar atenție că lucrurile au evoluat. Noi, acum când vorbim de AI, e capabil de mult mai mult decât era la alegerille anulate. O să vezi ce nenorociri se pot întâmpla la parlamentarele din 2028, la prezidențialele din 2030.

Ionuț Cristache: Și au fost întârzieri mari și au tras de calendarul ăla. A stat și Iohannis în plus la Cotroceni. S-au întâmplat toate chestiunile astea. Deci a evoluat tehnologia asta încât un cetățean simplu nu are cum să o controleze. N-ai cum. decât dacă ești al sistemului din interior. Poți să știi exact ce se poate face cu AI și alte lucruri.

Invitatul a mai anunțat că mai multe detalii despre aceste documente vor fi prezentate în emisiunea pe care o realizează miercuri seară, de la 20.30, Subiectul Zilei.