Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pe tema numirilor controversate din echipa premierului Ilie Bolojan. Astfel, Oana Gheorghiu nu este singura persoană a cărei competență în materie de guvernare ridică semne de întrebare, ci și un alt consilier care are legături cu oamenii de afaceri condamnați penal Frank Timiș și Ovidiu Tender.

În opinia redactorului-șef Cațavencii, proiectul spitalului pediatric oncologic realizat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, co-fondatoarele ONG-ului Dăruiește viață, ridică unele suspiciuni rezonabile.

Consilierul lui Bolojan are operațiuni în Africa alături de Frank Timiș și Ovidiu Tender

De exemplu, observă Doru Bușcu, organizația nu a încredințat lucrările unui constructor, unor firme private, ci unor firme de stat. Acesta a menționat încă un consilier personal al lui Ilie Bolojan, Florin Vlădică, cu un profil foarte asemănător celui al mercenarului Horațiu Potra.

„Mai e un consilier pe care l-a angajat Ilie Bolojan, Vlădică, un om cu un CV consolidat în operațiuni prin Africa, cu Frank Timiș și Ovidiu Tender, apoi implicat în comerțul cu armament în contractele fără offset pe care România le-a făcut cu Statele Unite, deși SUA au vrut să ne acorde offset. Este consilier la departamentul Securității Naționale, l-a păstrat Nicușor Dan. L-a luat interimarul Bolojan, după aia l-a lăsat”, a observat invitatul.

Biografia care ar trebui luată la puricat de serviciile secrete

Doru Bușcu apreciază că acest consilier este într-un grav conflict de interese și face parte din numirile inexplicabile ale premierului. Florin Vlădică ar avea conexiuni inclusiv cu interlopul Nicu Gheară.

Oare ce caută omul ăla acolo? Nu că e în conflict de interese, dar e în conflict istoric de interese. Sunt niște personaje pe care după mine, omul de fier din Oradea, omul cu principii, le-a luat în mod inexplicabil. Vine la București și hopa, apare omul cu o biografie pe care orice serviciu secret ar trebui să o amendeze și să spună: nu e voie acolo în zona aia sensibilă. El are interese directe, private, are un trecut care n-are cum să fie total civil, a completat Bușcu.

