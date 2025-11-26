Prima pagină » Economic » Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani

Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani

26 nov. 2025, 16:45, Economic
Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani

Guvernul Bolojan pregătește noi reforme pentru companiile de stat după ce au fost identificat 27 de companii care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative și au înregistrat pierderi de aproape 9 miliarde de lei și profituri cumulate de doar 326 de milioane de lei. De asemenea, comitetul național pentru reforma companiilor de stat a decis luni ca 10 dintre aceste companii să înceapă procesul de reorganizare.

Cele 27 de companii au înregistrat pierderi agregate de 8,88 de miliarde de lei și profituri cumulate de doar 326 de milioane de lei. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că doar anul trecut, cele 27 de companii au avut pierderi de 1,2 mld. și peste 5 mld. acumulați din 2008. Pe lângă acestea, alte 83 de companii au restanțe de plată de 6,5 mld. lei, dintre care 1,95 de mld. sunt bani care merg către bugetul de stat. Premierul Ilie Bolojan a vorbit săptămâna aceasta despre companiile de stat care au capitaluri negative și înregistrează pierderi și a avertizat că dacă nu se va interveni, vor exista în continuare găuri negre în buget.

„Avem companii, 27, care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă 5 miliarde, peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, va rămâne în continuare o gaură neagră.  Sunt pe o listă prioritară, vi le vom comunica”, a spus Bolojan.

Metrorex și CFR Călători sunt vizate de noile măsuri de redresare

Guvernul Bolojan a discutat lista companiilor de stat care nu sunt „în bună regulă” din punct de vedere al administrării și urmează să fie aplicate măsuri pentru reducerea cuantumului datoriilor acestora, prin restructurare, sau chiar pentru închiderea celor care nu mai pot fi salvate, anunță premierul Ilie Bolojan. Metrorex, CFR Călători și Unifram sunt cele mai mari nume aflate pe lista celor 27 de companii de stat vizate. Nu pierderile vor fi factorul decisiv în funcție de care unele firme vor fi închise, ci se vor lua în calcul importanța națională și strategică și șansele lor de revenire.

Bolojan spune că reforma companiilor de stat este o necesitate care va fi un element de bază inclusiv pe componenta de buget pentru 2026. Oficialul susține că multe dintre companiile vizate nu au prezentat planuri de redresare și spune că astfel de situații nu mai pot fi tolerate. „Avem companii care, deşi trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie”.

