Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic

România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei. În viziunea jurnalistului Cațavencii, odată ajunși în funcții, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții.

„Eu fac parte dintr-o generație care a fost în stradă la Revoluție, care s-a îmbrâncit cu minerii, cu jandarmii, cu uslașii, și într-un fel, pentru generația mea, pare că democrația este un bun care ar trebui apărat, chiar dacă din democrație au rămas niște forme goale de conținut, niște forme care nu mai produc selecție, ci produc contra-selecție, nu mai produc merit și produc contra-merit. Așa că m-am dus și mă voi duce în continuare la vot, indiferent ce va fi în ofertă”, a comentat Doru Bușcu.

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că „sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, în care, odată ajunși acolo, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții: de ministru, de președinte, de prim-ministru, de primar, de primar de sector, de deputat, de europarlamentar, de orice”.

„Nu există nicio idee pe care am putea să o așezăm într-o ramă în ultimii 15 ani, în ultimii 20 de ani, chiar nicio idee care să însemne viziune, realism, operativitate, energie pentru țară, pentru oraș, pentru orice vrem noi”, a conchis jurnalistul.

