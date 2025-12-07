Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic

Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic

Olga Borșcevschi
07 dec. 2025, 21:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei. În viziunea jurnalistului Cațavencii, odată ajunși în funcții, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții.

„Eu fac parte dintr-o generație care a fost în stradă la Revoluție, care s-a îmbrâncit cu minerii, cu jandarmii, cu uslașii, și într-un fel, pentru generația mea, pare că democrația este un bun care ar trebui apărat, chiar dacă din democrație au rămas niște forme goale de conținut, niște forme care nu mai produc selecție, ci produc contra-selecție, nu mai produc merit și produc contra-merit. Așa că m-am dus și mă voi duce în continuare la vot, indiferent ce va fi în ofertă”, a comentat Doru Bușcu.

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că „sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, în care, odată ajunși acolo, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții: de ministru, de președinte, de prim-ministru, de primar, de primar de sector, de deputat, de europarlamentar, de orice”.

„Nu există nicio idee pe care am putea să o așezăm într-o ramă în ultimii 15 ani, în ultimii 20 de ani, chiar nicio idee care să însemne viziune, realism, operativitate, energie pentru țară, pentru oraș, pentru orice vrem noi”, a conchis jurnalistul.

Știre în curs de actualizare!

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE 🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
21:33
🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri

Cele mai noi