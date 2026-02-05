Prima pagină » Știri externe » Cât a costat excursia de două zile a politicianului britanic Nigel Farage la Davos: Un miliardar de origine iraniană a suportat toate cheltuielile

05 feb. 2026, 13:59, Știri externe
Călătoria de două zile a lui Nigel Farage, lider al partidului britanic Reform UK, la Davos a costat peste 50.000 de lire sterline, potrivit unor documente verificate de The Guardian. Conform sursei citate, acesta a primit două permise de acces de la un miliardar de origine iraniană. Deși anterior a afirmat că Forumul Economic Mondial de la Davos este ca o escapadă pentru „globaliști”, Farage a acceptat și 1.100 de lire sterline pentru cazare la un hotel de lux din partea organizatorilor conferinței.

The Guardian a dezvăluit, luna trecută, că Farage a avut călătoria la Davos plătită de miliardarul britanic de origine iraniană Sasan Ghandehari, lucru pe care liderul Reform UK a refuzat să îl confirme la momentul respectiv.

El a fost înregistrat la forum sub sigla HP Trust, care este biroul familiei Ghandehari și se descrie ca având un portofoliu cu o valoare de peste 10 miliarde de dolari.

HP Trust a declarat că Farage era consilier onorific și neremunerat din 2018, dar liderul Reform UK contestă faptul că ar fi lucrat vreodată pentru ei și a declarat că nu a avut niciun rol în cadrul firmei înregistrate.

De când a ieșit la iveală finanțarea lui Farage din partea Ghandehari, au apărut întrebări pentru Reform UK cu privire la o donație de 200.000 de lire sterline din partea unei firme de design, Interior Architecture Landscape. Familia Ghandehari este un client important al acestei firme, potrivit The Guardian.

Firma este deținută oficial de John Richard Simpson, un agent imobiliar din Potters Bar, iar compania insistă că familia Ghandehari nu a avut nicio influență asupra donației.

Ca răspuns la întrebările privind donația de 200.000 de lire sterline, un purtător de cuvânt al Interior Architecture Landscape a declarat:

„Confirmăm că membrii familiei Ghandehari sunt clienți ai companiei. De asemenea, putem confirma că toți membrii conducerii companiei, factorii de decizie și clienții acesteia sunt cetățeni britanici și că firma desfășoară activități comerciale legitime în Regatul Unit. În consecință, orice donații politice făcute de companie sunt în deplină conformitate cu legislația electorală aplicabilă. Separat, conducerea companiei a luat o decizie comercială și bazată pe valori de a face o donație către Reform UK, reflectând opinia companiei că Reform UK urmărește să îmbunătățească sectoarele în care compania își desfășoară activitatea.”

Se știu puține lucruri despre Ghandehari, dar se crede că familia sa își trage averea de la mama sa decedată, Hourieh Peramaa, care a fost descrisă anterior ca o investitoare iraniană născută în Kazahstan, care a fost refugiată înainte de a câștiga miliarde din proprietăți imobiliare.

