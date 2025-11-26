Ion Cristoiu: Pozna cu drona din plop: Un nou moment din campania lui Ionuț Moșteanu de compromitere a Armatei Române

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația cu drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României.

„Pe rețelele sociale, cu deosebire pe TikTok, e un veritabil festival de umor, ironie, sarcasm stârnit de telenovela tipic românească, telenovela cu drona care a umblat prin văzduhul națiunii. A trecut pe deasupra a două județe producătoare de alcool, adică Vrancea și Vaslui. După părerea mea, s-a îmbătat cu vin la Vrancea și când a ajuns la Vaslui, a dat de țuică proastă și atunci, sigur, s-a făcut praf. S-a îmbătat această dronă. Ea obișnuită cu votca, că era dronă rusească. Până la urmă a sfârșit într-un bloc.

Această dronă a fost urmărită de 4 avioane de luptă de pe teritoriul românesc. N-au doborât-o și ea și-a terminat bateriile și s-a lovit de un plop. Festivalul acesta de umor era inevitabil. Sigur că Nicușor Dan, abia trezit din somn pe la 12, pentru că el și când merge la serviciu doarme, (…) va spune că este o campanie a rușilor de dezinformare, de manipulare și va cere, din nou, interzicerea rețelelor sociale sau a acelor rețele sociale care cultivă imaginea reală, cea de om căruia îi cad nădragii și trebuie să rămână numai site-urile Antena 3, Digi, B1… Adică aceste site-uri care vorbesc numai despre ce face Nicușor Dan pentru poporul român”, a spus Ion Cristoiu.

„Trebuie spus că totul a pornit de la o schizofrenie a autorităților noastre”

„N-are niciun rost să fac și eu umor pe seama acestei aventuri. (…) Este limpede că am asistat la un nou moment de spulberare a și-așa minimei încrederi în Armata Română. În ultima vreme, mai ales după instalarea regimului Nicușor Dan și venirea în fruntea MApN al semi-analfabetului militar. Ionuț Moșteanu poate este un Leonardo da Vinci, Einstein, dar în materie militară nu știe… (…) De când a venit Ionuț Moșteanu, fiecare zi de-a lui de ministeriat înseamnă adâncirea neîncrederii în Armată prin hohote de râs.

Trebuie spus că totul a pornit de la o schizofrenie a autorităților noastre. Pe de-o parte se exagerează pericolul rusesc în drone. Se vede, așa, un fel de provocare rusească, așa a zis Ionuț Moșteanu. Și prudența față de a o doborî. Prima dată, pe vremuri, s-a spus că nu poate fi doborâtă, deoarece nu-i legea. A venit Ionuț Moșteanu, a spus că a făcut legea, cu Nicușor Dan. Era normal să le doboare.

De ce nu le doboară ne-a explicat el. Că Armata Română nu are instrumentele necesare pentru doborârea unei drone. Așadar, viață lungă lui Ionuț Moșteanu în fruntea MApN și viață lungă și lui Nicușor Dan, pentru că, în fiecare zi, amândoi contribuie la imaginea dezastruoasă a Armatei în ochii românilor”, a conchis publicistul.

