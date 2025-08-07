Doru Bușcu: „Iliescu a avut UMOR, deși l-am călcat în picioare”

Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a declarat că fostul președinte Ion Iliescu era o personalitate înzestrată cu simțul umorului și că a demonstrat acest aspect în cadrul Balului Cațavencu, acolo unde a și ținut un discurs memorabil. Urmărește aici emisiunea integrală.

Întrebat despre Ion Iliescu, Doru Bușcu a precizat faptul că fostul lider era o persoană cu umor și că a reacționat într-o manieră adecvată la fiecare publicație batjocoritoare despre el, chiar și atunci când erau exagerate. Bușcu a amintit de discursul memorabil pe care Iliescu l-a susținut în cadrul Balului Cațavencu, unul plin de umor și bine conturat, care a fost apreciat de întreaga populație de la acea vreme. Acesta a subliniat că numai prin acest discurs, Iliescu a demonstrat tuturor că știe să se exprime prin umor.