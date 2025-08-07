Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Iliescu a avut UMOR, deși l-am călcat în picioare”

Doru Bușcu: „Iliescu a avut UMOR, deși l-am călcat în picioare”

Bianca Dogaru
07 aug. 2025, 18:11, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Doru Bușcu: „Iliescu a avut UMOR, deși l-am călcat în picioare”

Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a declarat că fostul președinte Ion Iliescu era o personalitate înzestrată cu simțul umorului și că a demonstrat acest aspect în cadrul Balului Cațavencu, acolo unde a și ținut un discurs memorabil. Urmărește aici emisiunea integrală.

Întrebat despre Ion Iliescu, Doru Bușcu a precizat faptul că fostul lider era o persoană cu umor și că a reacționat într-o manieră adecvată la fiecare publicație batjocoritoare despre el, chiar și atunci când erau exagerate. Bușcu a amintit de discursul memorabil pe care Iliescu l-a susținut în cadrul Balului Cațavencu, unul plin de umor și bine conturat, care a fost apreciat de întreaga populație de la acea vreme. Acesta a subliniat că numai prin acest discurs, Iliescu a demonstrat tuturor că știe să se exprime prin umor.

„Iliescu a avut umor, trebuie să spun asta. Cred că nimeni, niciodată nu l-a jignit pe Iliescu atât de mult cât am făcut-o noi. L-am călcat în picioare, uneori la modul grotesc. A acceptat să vină la un eveniment – Balul Cațavencu – și a ținut un discurs excepțional, unul plin de umor. Ne-a spus că am crescut pe spatele lui și ar trebui să-i dăm niște bani pentru că i-am crescut vânzările. Un discurs foarte adecvat, aplaudat de toată lumea. Pentru o săptămână sau două a recâștigat admirația populației. Asta a fost o dovadă clară că avea umor, cel puțin pentru noi.”

Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro. Iată ce conțineau pachetele cu pomană
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Ion Iliescu, la Antipa. Gafa anului la moartea fostului președinte
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?
EXTERNE Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți
19:19
Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți
HOROSCOP ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit
19:17
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan, dispărut de câteva zile. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia
19:11
Președintele Nicușor Dan, dispărut de câteva zile. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia
ACTUALITATE Tragerile LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro
18:48
Tragerile LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro
EXTERNE Moscova și New Delhi își exprimă angajamentul de a-și consolida PARTENERIATUL strategic/ India continuă să achiziționeze petrol rusesc
18:28
Moscova și New Delhi își exprimă angajamentul de a-și consolida PARTENERIATUL strategic/ India continuă să achiziționeze petrol rusesc
SERIALE PRO TV ar putea readuce un vechi serial pe micile ecrane. Nostalgicii după anii 2000 ar putea fi încântați
18:27
PRO TV ar putea readuce un vechi serial pe micile ecrane. Nostalgicii după anii 2000 ar putea fi încântați