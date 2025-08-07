Doru Bușcu: „Iliescu a avut UMOR, deși l-am călcat în picioare”

Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a declarat că fostul președinte Ion Iliescu era o personalitate înzestrată cu simțul umorului și că a demonstrat acest aspect în cadrul Balului Cațavencu, acolo unde a și ținut un discurs memorabil. Urmărește aici emisiunea integrală.
Întrebat despre Ion Iliescu, Doru Bușcu a precizat faptul că fostul lider era o persoană cu umor și că a reacționat într-o manieră adecvată la fiecare publicație batjocoritoare despre el, chiar și atunci când erau exagerate. Bușcu a amintit de discursul memorabil pe care Iliescu l-a susținut în cadrul Balului Cațavencu, unul plin de umor și bine conturat, care a fost apreciat de întreaga populație de la acea vreme. Acesta a subliniat că numai prin acest discurs, Iliescu a demonstrat tuturor că știe să se exprime prin umor.
„Iliescu a avut umor, trebuie să spun asta. Cred că nimeni, niciodată nu l-a jignit pe Iliescu atât de mult cât am făcut-o noi. L-am călcat în picioare, uneori la modul grotesc. A acceptat să vină la un eveniment – Balul Cațavencu – și a ținut un discurs excepțional, unul plin de umor. Ne-a spus că am crescut pe spatele lui și ar trebui să-i dăm niște bani pentru că i-am crescut vânzările. Un discurs foarte adecvat, aplaudat de toată lumea. Pentru o săptămână sau două a recâștigat admirația populației. Asta a fost o dovadă clară că avea umor, cel puțin pentru noi.”