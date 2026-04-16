Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: Magyar va recâștiga accesul la petrolul rusesc spunând că nu se mai opune aderării Ucrainei

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat schimbarea de paradigmă politică de la Budapesta. Problema gazului rusesc se restartează total odată cu premierul ales Péter Magyar, opinează cunoscutul gazetar. 

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, noul premier al Ungariei, Péter Magyar, va da mari bătăi de cap Comisiei Europene. Nu numai că nu va renunța la petrolul rusesc, a cărui furnizare e blocată de Bruxelles de la începerea invaziei rusești în Ucraina. Dimpotrivă, crede Doru Bușcu, premierul ales va condiționa susținerea Ucrainei de realimentarea țării sale cu gaz rusesc.

„El va recâștiga acest acces pe care-l dorește toată lumea”

El va câștiga accesul la petrolul rusesc. Deja era într-o anumită măsură acordat. Oprit între timp de noile sancțiuni americane, care expiră în mai puțin de o lună. El va recâștiga acest acces pe care-l dorește toată lumea, mai ales nordul, Germania, Belgia, țările astea care sunt învecinate cu nevoia de hidrocarburi. Îl va obține spunând că nu se mai opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Nu se mai opune acordării unui sprijin financiar către Ucraina, dar nu ține neapărat ca Ungaria să facă parte din tot acest spriji. Europenii vor fi fericiți să afle că noii Ungarii, pentru a-i obține votul în anumite probleme, trebuie să-i dea doar mai puțin. Adică doar puțin, un oarecare acces la…

Financiar, Putin a câștigat

Deși mulți analiști anticipau că odată cu căderea lui Viktor Orban de la putere Vladimir Putin va avea de suferit, tot acest context îi va fi favorabil, de fapt, mai explică invitatul.

Deci Putin n-a pierdut mare lucru. Aș spune că dimpotrivă, financiar a câștigat. Stă destul de bine și apoi mai are oameni în Uniunea Europeană unde lucrurile pot să… Mai are de așteptat că la anul sunt alegeri în Franța, e de așteptat și acolo o răsturnare. 

George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Reușește PSD schimbarea lui Bolojan? Avocat Toni Neacșu: Mandatul premierului încetează în doar două cazuri
17:12
Reușește PSD schimbarea lui Bolojan? Avocat Toni Neacșu: Mandatul premierului încetează în doar două cazuri
EXCLUSIV Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
14:10
Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
EXCLUSIV De ce pune Bruxelles-ul presiune pe Peter Magyar. Marius Tucă: Ursula a mirosit ceva/Valorile ei sunt cenzura și lipsa libertății de exprimare
12:12
De ce pune Bruxelles-ul presiune pe Peter Magyar. Marius Tucă: Ursula a mirosit ceva/Valorile ei sunt cenzura și lipsa libertății de exprimare
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Marius Tucă: ”La revedere, Bolojan/Va fi pa în opoziție/Nu va renaște nici în 100 de ani”
18:57
Marius Tucă: ”La revedere, Bolojan/Va fi pa în opoziție/Nu va renaște nici în 100 de ani”
EXCLUSIV George Simion neagă o posibilă susținere pentru un guvern minoritar Bolojan: „Doamne ferește/ Vom vota o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”
17:21
George Simion neagă o posibilă susținere pentru un guvern minoritar Bolojan: „Doamne ferește/ Vom vota o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Șoc la Disneyland Paris! Cozi infinite, copii plângând și o atracție celebră blocată: „Am fugit pe ușa de urgență!” Ce vedete s-au întors dezamăgite de acolo
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit în scutul magnetic al planetei Saturn
UTILE Nutriționiștii dezvăluie: Asta fac italienii ca să mănânce paste în fiecare zi și să nu se îngrașe
17:31
Nutriționiștii dezvăluie: Asta fac italienii ca să mănânce paste în fiecare zi și să nu se îngrașe
ECONOMIE Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
17:19
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
SPORT Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc
17:19
Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc
ACTUALITATE Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv
17:19
Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv
EXCLUSIV Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
17:16
Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță că CFR Marfă își va declara falimentul până la sfârșitul lunii mai. Ce se întâmplă cu angajații companiei
16:52
Oana Gheorghiu anunță că CFR Marfă își va declara falimentul până la sfârșitul lunii mai. Ce se întâmplă cu angajații companiei

