Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat schimbarea de paradigmă politică de la Budapesta. Problema gazului rusesc se restartează total odată cu premierul ales Péter Magyar, opinează cunoscutul gazetar.

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, noul premier al Ungariei, Péter Magyar, va da mari bătăi de cap Comisiei Europene. Nu numai că nu va renunța la petrolul rusesc, a cărui furnizare e blocată de Bruxelles de la începerea invaziei rusești în Ucraina. Dimpotrivă, crede Doru Bușcu, premierul ales va condiționa susținerea Ucrainei de realimentarea țării sale cu gaz rusesc.

„El va recâștiga acest acces pe care-l dorește toată lumea”

„El va câștiga accesul la petrolul rusesc. Deja era într-o anumită măsură acordat. Oprit între timp de noile sancțiuni americane, care expiră în mai puțin de o lună. El va recâștiga acest acces pe care-l dorește toată lumea, mai ales nordul, Germania, Belgia, țările astea care sunt învecinate cu nevoia de hidrocarburi. Îl va obține spunând că nu se mai opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Nu se mai opune acordării unui sprijin financiar către Ucraina, dar nu ține neapărat ca Ungaria să facă parte din tot acest spriji. Europenii vor fi fericiți să afle că noii Ungarii, pentru a-i obține votul în anumite probleme, trebuie să-i dea doar mai puțin. Adică doar puțin, un oarecare acces la…

Financiar, Putin a câștigat

Deși mulți analiști anticipau că odată cu căderea lui Viktor Orban de la putere Vladimir Putin va avea de suferit, tot acest context îi va fi favorabil, de fapt, mai explică invitatul.

Deci Putin n-a pierdut mare lucru. Aș spune că dimpotrivă, financiar a câștigat. Stă destul de bine și apoi mai are oameni în Uniunea Europeană unde lucrurile pot să… Mai are de așteptat că la anul sunt alegeri în Franța, e de așteptat și acolo o răsturnare.

