George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”

Într-o intervenție telefonică în direct în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion a explicat de ce acuzațiile la adresa sa făcute de noul premier maghiar, că ar fi dansat pe mormintele strămoșilor maghiari, nu se susțin. Peter Magyar are de împăcat ideologiile foarte contrare ale votanților săi. Personal, își dorește ca maghiarii și români să se înțeleagă bine, a punctat liderul AUR. 

”Magyar are multe probleme de rezolvat”

Este un moment să felicităm câștigătorii, dar domnul Magyar, dacă mi-aș permite să-i dau un sfat… Suntem din aceeași generație și el și eu și Karol Navrowki. Domnul Magyar are multe probleme de rezolvat. Nu are probleme cu românii și cu maghiarii din Transilvania, care nici ei nu l-au susținut și nu l-au votat. Nu are probleme cu George Simion și cu AUR. El a fost votat într-un număr foarte mare de către cetătenii maghiari, de o coloratură foarte variată. Trebuie să se ridice la înălțimea acestui scor foarte mare. Are probleme, în primul rând, cu ideologia votanților, pentru că de stânga sau de dreapta, progresiști sau conservatori, o majoritate importantă din cetățenii Ungariei, din Ungaria sau din Slovacia…

Péter Magyar | Foto – Mediafax

Aștept momentul când românii și maghiarii se vor înțelege bine

”Aștept momentul când, omologi sau nu, românii și maghiarii, indiferent unde locuiesc, se vor înțelege bine. Cred că trebuie să ne aducem cu toții contribuția, de la putere sau din opoziție, ca acest moment să se întâmple. Și îmi doresc pentru binele ambelor popoare, pentru că nu mai ne putem certa pentru lucruri care s-au înâmplat acum mii de ani” .

De ce nu îl invită Simion pe Magyar în România

La sugestia invitatului Marius Tucă de a-i face lui Peter Magyar o invitație la București sau în Harghita, Covasna, în care să explice situația, Simion a replicat că nu este cazul. 

Din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, nu suntem omologi. În Ungaria s-au derulat niște alegeri corecte și, astfel, poporul maghiar și-a putut schimba conducătorii. Noi, în România de 35 de ani, se pare că avem aceiași conducători și nu se produce această alternantă la putere.

AUTORUL RECOMANDĂ

George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu beția puterii / Are multe probleme de rezolvat / Trebuie să se ridice la înălțimea votului

Recomandarea video

16:04
Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
16:02
A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte
15:59
Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei
15:55
Cum a reacționat Alexandru Rogobete la „soluția” lui Vlad Voiculescu în privința datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer. „Arată o lipsă de onestitate”
15:53
Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai
15:39
Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă, după moartea unui tată bătut în fața copilului său

Cele mai noi

Trimite acest link pe