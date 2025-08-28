Doru Bușcu: „Nicușor Dan și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a comentat strategia lui Nicușor Dan privind nominalizările și contradicțiile din stilul său de conducere. Acesta consideră că modul în care președintele și-a gestionat deciziile este greșit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„Nicușor Dan și-a făcut rost de o nouă înfrângere”

Bușcu consideră că Nicușor Dan a ratat o strategie simplă, care i-ar fi evitat o nouă înfrângere politică.

„Înclin să cred că va fi o pace negociată și destul de rapidă pentru că Nicușor trebuie într-un fel să… El s-a mai… și-a făcut rost de încă o înfrângere. Nu-i ajungeau. (…) Era mai clar să vorbească cu ei dinainte. Dacă vin cu ăștia, ce ziceți? Așa, ăsta, așa, bun. Negociau și după aia spuneau: Nicușor Dan s-a dus, președintele s-a dus, s-a întâlnit cu așa și numele sunt următoare. Ieșeau toți trei și spuneau: Asta e, ne-am gândit, ăștia sunt. În momentul ăla se tăia comentariul critic.”, afirmă Doru Bușcu.

Doru Bușcu: „Marii matematicieni, marii fizicieni au fost cititori pasionați”

Întrebat de contradicțiile din comportamentul lui Nicușor Dan, Bușcu a explicat cum matematica influențează modul de gândire. Marii matematicieni sau fizicieni erau, spune el, și mari cititori de literatură și filozofie, tocmai pentru a-și completa cunoașterea. Nicușor Dan însă pare să fi rămas blocat.