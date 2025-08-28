Doru Bușcu: „Nicușor Dan și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a comentat strategia lui Nicușor Dan privind nominalizările și contradicțiile din stilul său de conducere. Acesta consideră că modul în care președintele și-a gestionat deciziile este greșit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Bușcu consideră că Nicușor Dan a ratat o strategie simplă, care i-ar fi evitat o nouă înfrângere politică.
„Înclin să cred că va fi o pace negociată și destul de rapidă pentru că Nicușor trebuie într-un fel să… El s-a mai… și-a făcut rost de încă o înfrângere. Nu-i ajungeau. (…) Era mai clar să vorbească cu ei dinainte. Dacă vin cu ăștia, ce ziceți? Așa, ăsta, așa, bun. Negociau și după aia spuneau: Nicușor Dan s-a dus, președintele s-a dus, s-a întâlnit cu așa și numele sunt următoare. Ieșeau toți trei și spuneau: Asta e, ne-am gândit, ăștia sunt. În momentul ăla se tăia comentariul critic.”, afirmă Doru Bușcu.
Întrebat de contradicțiile din comportamentul lui Nicușor Dan, Bușcu a explicat cum matematica influențează modul de gândire. Marii matematicieni sau fizicieni erau, spune el, și mari cititori de literatură și filozofie, tocmai pentru a-și completa cunoașterea. Nicușor Dan însă pare să fi rămas blocat.
„Matematica are multe ramuri. Unele sunt mai creative, unele sunt mai conformiste. În orice caz, majoritatea sunt dificile. Deci, efortul de a face matematică de performanță este foarte mare. Și întotdeauna o să fiu, deși eu am jucat în toate taberele. Am fost și în zona științifică și în zona umanistă. Și pot să spun că întotdeauna efortul pe care ți-l cer științele naturii plus matematica este mult mai mare decât efortul intelectual pe care ți-l cer disciplinele umaniste, la care putem alătura filozofia. Adică literatura, disciplinele sociale, economia sunt atât de ușoare în momentul în care te extragi din adâncimile și din universul ăsta. Pentru că matematica dezvoltă aptitudini destul de diferite față de cele pe care le dezvoltă celelalte științe umaniste. Ideea este să le faci complementare într-un fel. Marii matematicieni, marii fizicieni au fost cititori pasionați. Au fost cunoscători de literatură, de filozofie. Unii cântau la vioară. Întotdeauna când atingi o profunzime într-un domeniu, simți nevoia să-l completezi. Să-ți completezi cunoașterea și cu partea rămasă neatinsă.”, explică Bușcu.