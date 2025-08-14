Publicația „Cațavencii” a dezvăluit coperta noului număr al revistei – o caricatură intitulată „ND la Munte și la Maia”, cu președinții Nicușor Dan și Maia Sandu la munte. Președintele României are o glugă cu cap de lup, iar președinte Republicii Moldovei are o glugă cu cap de vulpe, precum și o coadă. Cei doi șefi de stat se țin de mână!

Ionuț Cristache: „Mi s-a părut foarte drăguță, am și distribuit-o”, a afirmat Ionuț Cristache.

Doru Bușcu: „Da, e o parodie, ND la munte și la Maia”.

Ionuț Cristache: „În timp ce liderii occidentali se întâlneau, sunau, conveneau, dezbăteau, Nicușor Dan ba era la Festivalul Zemei, ba la Festivalul Lupilor”.

Doru Bușcu: „Foarte bine că s-a gândit că o ajută pe Maia, că ar exista o victorie a forțelor europene în Republica Moldova. Nu cred că ajută prestația lui Nicușor acolo. Eu mă gândeam că dacă Moldova este Republica Democrată Germană, România ar trebui să fie Republica Federală Germană. Și unirea, sprijinul, să vină de la fratele puternic, occidental, membru UE, membru NATO, care este reprezentat de un Superman îmbrăcat corect, mai înalt. Nicușor Dan afișează o imagine modestă”.

Ionuț Cristache: „Oameni modești, dar sunt înconjurați de SPP-iști. Nu-mi mai vinde că stau printre oameni „normali”. Care oameni „normali” că sunt armate de SPP-iști”.

Doru Bușcu:„E normal să fie apărați. Ce este greșit -eu nu vreau ca președintele României să vândă modestie sau mediocritate. Dacă tu te afișezi cu modestie, știți, situația din România e mai rea, banii sunt mai puțini, am venit să salvez niște bani, voi sunteți mai amărâți…..ce aspirații le dai românilor și moldovenilor? Vreau să aud un președinte care spune un citat, o glumă, are o povestire”.

