Doru Bușcu: „România nu mai are relații cu Statele Unite”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, ziaristul Doru Bușcu a ridicat semne de întrebare privind orientarea strategică a României, remarcând o direcție spre partea franceză în conducerea noului guvern, dar și o critică puternică din partea unor importanți miniștri în ceea ce privește administrația Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu sugerează ironic că un eventual refuz al vizei americane pentru Ioana Dogeoiu și Liviu Dragnea ar constitui un scandal exploatabil din punct de vedere mediatic. Acesta adaugă că orientarea strategică a României este incertă în acest moment, iar parteneriatul cu Statele Unite este aproape inexistent. Ziaristul își motivează afirmațiile vorbind despre așa-zisa orientare a noului guvern către conducerea franceză, dar și prin criticile actualei conduceri de la București aduse administrației de la Washington, care, spune acesta, nu fac o imagine bună României. El atrage atenția că astfel de atitudini pot duce la răspunsuri dure din partea SUA.

„Poate că există și un trecut de tristă amintire între ei, cine știe, s-or fi, le-or fi, așa. Dar doamna Dogeoiu, poate acum, ca să verifice dacă prezența ei în guvern este adecvată și dacă această intervenție a lui Zuckermann a trecut neobservată, să depună cerere pentru viză la ambasadă. Și dacă i se acordă, totul e în regulă. Dacă nu i se acordă, o să avem titlu: Ioana Dogeoiu și Liviu Dragnea nu sunt acceptați în Statele Unite. Orice jurnalist știe că un scandal trebuie lăsat două zile, trebuie neațâțat, că el trece. Dacă se prelungește și apar noi evenimente, atunci și noi episoade din seria de dezvăluiri, atunci intervii. Dacă nu, lasă-l mai bine să treacă.Mai ales că guvernul ăsta are o preferință franceză, care nu poziționează cu cea americană, și aici este o mare greșeală, pentru că acolo trebuia neapărat să fie în guvern un pro-american, un pro-trumpist. S-ar putea ca până în septembrie să ne trezim cu turul 2 înapoi, dacă îi mai enervăm mult pe americani. România nu mai are relații cu Statele Unite. Din păcate, este o mare eroare strategică ceea ce se întâmplă la Externe, să pui un om care nu are deloc deschidere, să te bazezi doar pe sprijinul european, care, sigur, e important, e foarte important. Că noi de aici ne hrănim, de aici, ca milogi consacrați, acolo, cu mâna întinsă.”