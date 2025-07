Doru Bușcu: „Știam că Nicușor Dan are DIFICULTĂȚI de comunicare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre dificultățile de comunicare ale Președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre dificultățile lui Nicușor Dan. Acesta precizează că grupul din jurul președintelui era la curent cu aceste probleme de comunicare. Chiar și presa era conștientă de aceste dificultăți cu care se confruntă Nicușor Dan. Astfel, declarațiile lui Ghinea, spune ziaristul, nu sunt decât o confirmare a celor știute deja despre Președintele Dan. Problema ridicată de Bușcu este legată de restul mandatului lui Dan. Dacă problemele de comunicare erau știute, probleme precum lipsa delegărilor, lipsa consilierilor, dar și încăpățânarea nu erau de domeniul public. Bușcu adaugă și că profilul lui Nicușor Dan din campania electorală, profil pentru care a și fost votat, pare să nu se susțină în mandat. Nicușor Dan, după spusele jurnalistului, va aduce stagnare, complet opus de ce ar fi avut nevoie România.

„Asta într-un fel, știam și noi, dar acum… Totuși noi am avut niște apropieri de Nicușor cu mulți ani în urmă și apoi și mai recent, până să-l aleagă primar. Cu Nicușor se mai discuta în grupul nostru. Știam că are aceste dificultăți de relaționare cu oamenii, în general, că are această tendință de a asculta ce spun ceilalți, dar de a face tot ce-i trece lui prin cap. Ori, de asta Ghinea cam confirmă într-o măsură bună ceea ce deja se cam știa în cercurile concentrice mai largi din jurul Nicușor. Problema este următoarea… A trecut deja o lună și puțin și încep să i se vadă cusăturile. Noi încercăm să mijim privirea, și să ne facem că nu le observăm chiar atât de bine ca poate, poate să ne mai păcălim puțin. Dar va mai trece o lună și poate că le vom vedea și mai bine. Vor mai trece șase luni și apoi vom vedea că Nicușor a fost o alegere greșită, că ăsta este omul și că mai avem 54 de luni cu același om și nu se mai poate face nimic. Și, practic, dinamica pe care speram să o aibă țara cu noul președinte, cu omul rezultat din ultimele alegeri prezidențiale, este, de fapt, o nouă stagnare, o nouă înghețare, o nouă încremenire. Ce facem atunci? Că vom avea 54 de luni sau 57 de luni cu un președinte descris de Cristi Ghinea aici… Un președinte care nu deleagă, nu are consilierii lui, nu are încredere în nimeni și nu face nimic. Mai mult decât asta, contrazice ceea ce a promis în campanie. Ce facem noi 56 de luni? Ultimul lucru care trebuia acestei țări era încremenirea, stagnarea. Îi trebuia dinamism, creativitate, heirupism, chiar dorința de a trage lucrurile după un om energic. Am stat 10 ani cu Iohannis. Acuma mai avem 58-59 de luni cu un președinte care nu pare să aibă profilul pe care l-a promis, pe care l-a proiectat în campania și pe care oamenii l-au votat.”, a explicat jurnalistul.