Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”

03 dec. 2025, 17:20, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat cel mai recent scandal politic al momentului, clipul electoral nemarcat ca atare realizat de președintele țării alături de foștii săi colegi din USR, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu.

Instituția Președintelui României este în centrul unui nou scandal, după ce președintele ales Nicușor Dan a jucat într-un clip cu caracter electoral, alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București. Scandal despre care Gândul a dat detalii exclusive AICI.

Dilema președintelui: Cum poate împăca 3 sfere de influență

Invitatul lui Ionuț Cristache apreciază că Nicușor Dan are o misiune grea, căci are de împăcat nu mai puțin de 3 paliere de interese.

Ai văzut filmul Problema celor 3 corpuri? Nicușor are și el 3 corpuri, un corp userist, pentru că ține de geneza lui politică. Are un corp prezidențial, pe care l-a dobândit recent. Și mai are un corp care ține de corporalitatea coaliției. El trebuie să le împace într-un fel. Nici nu se poate dezice total de USR și dacă ăia zic: lasă șefu că prindem și noi niște imagini cu tine că n-o fi foc. Acuma mai sunt 3 zile. Te filmăm premeditat, tu te faci că nu știi. Nici nu vrea să-i supere pe ăia ca să îl susțină pe față pe Drulă”, a explicat Doru Bușcu.

Partidul care dă Primarul General va decide șefii parchetelor și serviciilor

În opinia redactorului-șef Cațavencii, miza alegerilor la Primăria Generală este una maj0ră, căci în funcție de partidul din care provine câștigătorul se pot decide șefii serviciilor și ai parchetelor.

În funcție de cine va câștiga acum Primăria Capitalei, în funcție de acest câștigător, adică de partidul care îl va avea pe primarul Capitalei, se vor desfășura negocierile pentru celelalte numiri de la vârful statului. Servicii, SRI, parchete. Pentru că Bucureștiul e considerat strategic, având o greutate politică specială, a conchis Bușcu.

Cele mai noi