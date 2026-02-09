Motivul pentru care tot mai mulți români își fac cumpărăturile în țările vecine: „Calitatea e mult mai bună ca la noi și prețurile mai mici”

Inflația din România este de 5 ori mai mare decât media în statele Uniunii Europene și suntem campioni europeni la scumpiri. În acest context, mulți românii își fac cumpărăturile în țările vecine sau de pe platforme online din străinătate.

Țara noastră se află pe primele locuri în topurile europene la capitolul scumpiri, astfel că bugetul de familie a devenit un subiect de discuție tot mai complicat, scrie Adevărul.

Mai mult, pe rețelele de socializare au loc diverse dezbateri pe tema cumpărăturilor în străinătate, iar oamenii vin cu idei și cu ponturi pentru cei care sunt în căutarea unor prețuri mai bune.

O astfel de dezbatere a avut loc pe un grup de Facebook unde sunt activi cei care se află permanent în căutarea unor oferte pentru eficientizarea bugetului de familie.

„A practicat cineva cumpărpturi de la vecinii bulgari, unguri etc? Mulțumesc!”, a fost mesajul unui internaut.

Postarea s-a viralizat, iar oamenii au încercat să-i ofere un răspuns și să vină cu idei:

„Din Bulgaria numai produse de lux se cumpără, Tabac și motorină și ceva apă îmbuteliată restul produselor sunt mai scumpe”, a scris cineva.

„Bosnia Herțegovina. Acolo prețurile sunt mai decente ca la noi, sau țările din jur. Doar că nu poți aduce unele produse în țările Schengen, doar cu limită”, a venit alt răspuns.

„În Turcia sunt mai ieftine produsele, dar merită drumul doar dacă dorești să îți faci o vacanță acolo. Noi mergem foarte des la Istanbul pentru că e un oraș ieftin și găsești cazare și mâncare la prețuri decente”, a spus cineva.

„La bulgari țigările sunt mai ieftine cu 12-14 lei/pachet. E permis 4 cartușe de persoană”, a venit altul cu idei.

„Mergem cam o dată pe lună la cumpărături la Ruse, în Lidl și Metro. Nu este mare diferență la preț, dar este foarte mare diferența la calitatea produselor. Plus că noi luăm produsele lor bulgărești nu cele care sunt și la noi pentru că de la noi mezelurile, lactatele și chiar legumele sunt pline de chimicale și nu le putem consuma”, a fost un alt punct de vedere.

„La fel si noi, pentru produsele locale bulgărești. În special lactatele care sunt mult mai calitative. Mai cumpărăm tigări care și acum chiar dacă au trecut la euro tot se merită mai bine ca în România”, i-a dat dreptate altcineva.

„În Republica Moldova se merită să faci cumpărături, prețurile mici și calitate bună”, a fost altă părere.

A fost completat imediat de alt internaut care a detaliat: „Moldova pentru peștele congelat la prețuri mici, bomboanele de la Bucuria la jumătatea de preț , 3 sticle de vin/ adult, 2 pachete de țigări. Conform legii nu ai voie decât cu pește nu cu alte animale, dar Doamne, ce bune sunt salamurile lor uscate! Și eu îmi cumpăr produse pentru casă și îngrijire rusești. Ieftine și super bune”.

„Din Ungaria iau mezeluri de porc fără potențiatori și alte minunății, slănină, șuncă, costiță afumate. Tot de acolo și diferite tipuri de brânzeturi la prețuri bune plus produse specific ungurești”, a sunat un alt sfat.

„Recomand Tesco (n.r. – lanț de hypermaketuri britanic prezent în Ungari), sunt produse cu 75% reducere în fiecare weekend. Merg de vreo două ori pe lună și se merită”, a completat altul.

„Ungaria și Serbia (de fapt… cam toată Uniunea Europeană, în afară de Bulgaria) au acces la produse similare cu ale noastre, dar cu sortimente variate (gen Coca Cola fără cofeină) și calitate net superioară. Din Serbia am luat Nutella made în Italia, iar de la noi made în Polonia. Au o atenție mai deosebită față de cei cu alimentație diferită gen fără gluten, lactoză, veggie etc și, deși suntem în 2026, încă suntem privați de multe produse și de calitate superioară”, a spus un internaut.

„În Ucraina, la Cernăuți”, a scris altul.

România, campioană la inflație și scumpiri

Conform Eurostat, în decembrie, în România inflația a fost de 8,6%. Spre comparație, în Uniunea Europeană, în zona euro, rata inflației a fost de 1,9%.

De altfel, pe parcursul anului 2025, inflația s-a aflat permanent aproape de 10%. În comparație cu România, inflația din Bulgaria a fost de 2,3%.

