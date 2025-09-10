Elena Lasconi avertizează în legătură cu Nicușor Dan: „În momentele critice, așteptați-vă ca deciziile să le ia ALTCINEVA”

Fostul lider USR, Elena Lasconi nu consideră că președintele Nicusor Dan este capabil să ia decizii de unul singur. Într-o ediție live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi și-a exprimat speranța că președintele Nicușor Dan va fi capabil, totusi, să-și formeze o echipă competentă de consilieri care să poată lua decizii în situații de criză și să umple golul de decizie. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Eu zic așa, să vă așteptați ca în momentele critice sau în momentele importante să avem reacții scrise de altcineva. Așa cum am avut și o campanie prezidențială scrisă de o echipă de marketing. Sper să aibă înțelepciunea să-și ia consilieri buni ca să avem reacții rapide, să nu avem reacții întârziate, fiindcă e foarte ușor să duci lumea într-o degringoladă,” a declarat aceasta.

La întrebarea dacă se simte în siguranță cu Nicușor Dan în fruntea statului, în situația în care avem un război chiar la graniță, aceasta a ezitat să dea un răspuns direct. A răspuns în cele din urmă „da” pentru a nu induce o stare de panică în populație.

Vezi emisiunea integrală aici: